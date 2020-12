Sólo hay 60 ambulancias para trasladar a enfermos Covid en CDMX

Hasta este domingo sólo había 30 ambulancias para trasladar a enfermos con Covid-19, pero se integraron otras 30, por lo que serán 60 en total en distintos turnos las que estarán a disposición de la población cuando llamen a LOCATEL o al 911, informó, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Todas estas unidades pertenecen al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Centro Regulador de Urgencias (CRUM), Cruz Roja, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

La mandataria capitalina explicó que a partir de hoy trabajarán como un solo equipo para poder atender todas las emergencias por Covid-19, pues por ejemplo el IMSS sólo prestaba atención a sus derechohabientes, pero ya brindará apoyo por igual.

“Y la Sedena también nos está apoyando con 10 ambulancias más, eso va a permitir que sea mucho más eficiente el servicio de emergencias en la Ciudad, ahora se incorporan como un único sistema”, explicó.

Aunado se tiene 45 motocicletas con paramédicos que atienden en el domicilio y ahí le dicen a los enfermos o familiares si necesitan que el paciente sea hospitalizado o lleve la recuperación en casa.

Más atención vía telefónica

Llegarán otros 50 médicos más a LOCATEL y al 911, para evitar que las personas batallen solicitando una ambulancia e incluso les incrementarán tres horas de trabajo, actualmente cubren un horario de cuatro a cinco horas, indicó la funcionaria.

En LOCATEL en estos momentos tienen 65 médicos distribuidos en los diversos turnos y ahorita en el 911 tienen 30 y pronto ampliarán a 65, dieron a conocer a El Sol de México.

“En el C5 hay un Centro Regulador de Urgencias Médicas, que coordina la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entonces una es la estadística general y por otro lado este centro regulador que tiene un sistema automatizado en donde los hospitales están informando cuántos espacios tienen para urgencias, intubación, para no intubación y se están destinando ambulancias, o si las personas hablan al 911 y se pueden trasladar por sus propios medios se habla al hospital para que los puedan recibir”, detalló.

“Estamos reforzando desde el C5 para que no haya ningún problema, nos va a ayudar para que no haya problemas de que no se sepa si un hospital está saturado y tienen que dirigirse a otro”, añadió.

Hasta el momento la capital mexicana tiene 686 camas disponibles en todas las instituciones de hospitalización general, lo que representa el 15.5 por ciento y 365 de terapia intensiva, que representa el 22.2 por ciento.

Contemplan llegar a 9 mil 500 camas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para atender a pacientes con Coronavirus, de las cuales 7 mil se ubicarán en la Ciudad de México, aunque ya tienen alrededor de 5 mil 567.

“Estamos cercano al 80% en ocupación hospitalaria y en la semana se estarán abriendo más camas de hospitales, obviamente con todo los insumos médicos, los médicos especialistas, médicos generales y enfermeras”, resaltó.