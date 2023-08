Sólo la mitad de rutas en CDMX cobran con la tarjeta de movilidad

En la Ciudad de México sólo la mitad de las rutas de transporte público concesionado cobra a través de la tarjeta de movilidad integrada.

La actual administración de la Ciudad de México propuso que estas rutas cobraran con el mismo sistema de la red de movilidad, es decir mediante el pago con tarjeta, para mejorar la seguridad y calidad del servicio. En 2021 el Organismo Regulador de Transporte (ORT) inició mesas de trabajo con cada empresa operadora y para 2022 las primeras rutas comenzaron a cobrar a través de validadores de tarjetas.

Actualmente, existen 23 corredores de transporte público operados a través de empresas, pero sólo la mitad cuenta con el equipo necesario para que los usuarios paguen su viaje mediante la misma tarjeta con la que acceden al Metro o Metrobús.

Sin embargo, en las rutas que sí tienen el equipo adecuado para cobrar con tarjeta, las autoridades de movilidad detectaron que los validadores fueron retirados.

Rutas que van de la Cabeza de Juárez a Tacubaya, del Panteón San Isidro a Metro Oceanía o de Tecamachalco a Tacuba son las que tienen el mayor número de validadores. El Sol de México solicitó vía transparencia el número de rutas y autobuses que cobran con tarjeta. En respuesta el ORT señaló que, del 2021 a la fecha, fueron instalados 492 aparatos en 15 corredores de transporte, pero debido a que algunos empresarios de transporte los retiraron, actualmente son 11 rutas los que cobran de esa manera.

El año pasado, el ORT planeó que, para finales del 2022 hubiera mil validadores en el mismo número de unidades, lo que representa 67 por ciento del total de la flota existente en corredores. Por lo que apenas ha cumplido con 47.6 por ciento de esa meta.

Las empresas que instalaron los aparatos son Autotransportes Metropolitanos de Oriente Periférico (seis validadores), Autobuses Corredor Aragón (cinco), Autobuses Troncales Lomas (57), Servicios de Autotransporte Urbano Ruta 86 (66), Corredor Ecológico Urbano (65), Corredor Pantitlán Tepito-Toreo (nueve), Transportes Río Churubusco Xola (cinco), Autobuses Unidos Legaria (62), Movilidad Interurbana Integral y Turística (142), Corredor División del Norte (54) y Corredor Periférico (cinco).

El recorrido de Autobuses Corredor Aragón (Acasa), que va de Deportivo Oceanía a Metro Chapultepec tiene cinco validadores, pero los choferes consultados señalan que son más, calculan hasta 15, aunque no todos funcionan. Los operadores refirieron que los autobuses con validadores operan desde el Centro de Transferencia Modal Chapultepec, porque es más fácil que usuarios que salen de esa estación del Metro quieran usar la tarjeta.

En un recorrido realizado por el corredor Acasa, este diario comprobó que los pasajeros no contemplan la tarjeta como primera opción de pago sino que tienen preparado su pasaje con cambio.

El corredor Movilidad Interurbana Integral y Turística es el que tiene más autobuses con validador. Francisco Licona, integrante de la ruta, explicó que es un sistema con mínimas fallas y actualmente 40 por ciento de los cobros del pasaje en sus unidades son a través de este medio, el resto son con moneda. Esta es la extinta ruta 88, que antes daba servicio en Cuautepec con una flota de microbuses.

En entrevista con este diario el concesionario expuso que uno de los problemas que enfrentan con las tarjetas es que, por alguna razón, no son reconocidas por los aparatos, lo cual ocurre con poca frecuencia. Otra problemática, que no está relacionada con el plástico y los validadores, es que los pasajeros que quieren usarlos no tienen saldo.

Francisco Licona consideró que el motivo por el que algunos concesionarios no han querido integrarse a la tarjeta de movilidad integrada es por desinformación, lo que podría generar desconfianza en ellos.

El Organismo Regulador del Transporte informó a El Sol de México que hay múltiples factores, por lo que más de la mitad de los corredores no han integrado validadores a sus autobuses. Uno de ellos es que escasearon los materiales (tarjetas y equipos) durante la pandemia de COVID-19.

Otro motivo es que los integradores tecnológicos de los aparatos han tenido diferentes tiempos de familiarización con el tipo de tecnología utilizada en la ciudad.

En tercer lugar, el ORT indicó que las empresas concesionarias han expresado dudas sobre costos de la tecnología y servicios conexos, lo que ha retrasado su intención de instalarlos.

“El organismo continúa trabajando en conjunto con las empresas concesionarias para desarrollar planes de adopción de esta tecnología específicos por empresa a fin de se integren a esta forma de pago de forma satisfactoria”, expuso.