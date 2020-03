Sólo quedan dos hospitalizados por choque en Metro Tacubaya

Luego de que 16 de los 41 lesionados por el choque de trenes en la estación del Metro Tacubaya tuvieron que ser hospitalizados, autoridades dieron a conocer que sólo quedan dos internados en Hospital Durango.

El accidente ocurrió a las 23:37 horas del martes, cuando el tren número 33 se impactó contra el tren número 38 dirección Observatorio.

Como saldo hubo una persona de 35 años que murió y 41 más resultaron heridos, 16 tuvieron que ser hospitalizados.

Sergio Huerta, hermano de una de las mujeres hospitalizadas con una fractura en el brazo derecho, comentó a La Prensa, que ambos viajaban en el convoy que avanzó rápidamente en dirección contraria que se impactó con el que iba detrás.

María Concepción cayó al piso del tren y al golpearse contra los asientos resultó lesionada, y cuando el movimiento del tren cesó, fue auxiliada por su hermano y posteriormente por elementos de cuerpo de emergencia.

El relato de Sergio narra que al principio no pensaron que fueran a tener tal impacto, ya que, la pesada unidad se desplazó lentamente "hasta que agarró mucha fuerza y sentimos el golpe, yo me di cuenta antes y me agarré del asiento para no caer", comentó.

"Tren se quedó sin control"

El líder del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Fernando Espino Arévalo, dijo en entrevista para Ciro Gómez Leyva, que el tren que estaba en Observatorio "se quedó completamente sin control".

Detalló que por la pendiente prolongada entre dicha terminal y la estación Tacubaya se deslizó y alcanzó una velocidad de 70 km por hora, "fue cuando vino la colisión".

Reveló que el conductor del tren estacionado en Tacubaya todavía alcanzó a advertirle a los pasajeros que se avecinaba un choque, por lo que les pidió desalojar los vagones.