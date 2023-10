Son un grupo minoritario de transportistas el que bloquea en la CDMX: Semovi

Ante los bloqueos de los transportistas contra los nuevos corredores de transporte en la Ciudad de México, que ha causado serias afectaciones al sur de la capital, la Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que un grupo minoritario donde el conflicto que exponen entre particulares.

Ante ello, la dependencia les pidió evitar causar afectaciones a la ciudadanía y retomar las mesas de diálogo con las autoridades.

De acuerdo con la Semovi, el conflicto es entre concesionarios constituidos como empresa y quienes todavía no lo son, ya que a este último grupo no se eligió para presidir el consejo administrativo. Por lo tanto, la instancia reiteró que la disputa es entre particulares y la ciudadanía no debería de ser afectada. CDMX Transportistas colapsan CDMX con bloqueos contra nuevos corredores de transporte

En un comunicado, la Semovi señaló que la manifestación en Calzada de las Bombas y Cafetales fue iniciada por un grupo minoritario de la Ruta 84, debido a la conformación legal del corredor zonal “Autobuses Barrios Culhuacán S.A. de C.V”. Y a su vez un grupo de transportistas del Estado de México, afectó la circulación en la Calzada México – Zaragoza, aunque este último grupo no tiene relación con el corredor.

“La modernización del transporte público es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad, por eso, en la zona de Culhuacanes se chatarrizarán más de 180 microbuses que darán paso a 76 autobuses de última generación. Con esto, además, se erradican malas prácticas que afectan a las personas usuarias del transporte público, como el “tortuguismo”, ascensos y descensos en sitios no autorizados, y competencia desleal entre operadores”, se puede leer en el comunicado.

Además, la Semovi llamó a que los interesados retomen las mesas de diálogo, y respecto a las acusaciones hechas por los transportistas sobre presuntos actos de corrupción dentro de la secretaría y de sus funcionarios, la institución negó que existan irregularidades en el proceso de otorgar concesiones.

Y aseguran que “ha sido llevado de manera transparente con todas las personas concesionarias interesadas en ofrecer un servicio de calidad, alejado de intereses particulares que no benefician a las y los usuarios”.

Finalmente, la Semovi apuntó que todas las personas interesadas en conocer cómo se lleva a cabo el proceso de conformación de la empresa “Autobuses Barrios Culhuacán S.A de C.V.”, pueden consultar la transparencia del mismo en el sitio https://www.semovi.cdmx.gob.mx/programas-de-mejora-del-transporte-publico/servicio-zonal-culhuacanes