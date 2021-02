Suman 158 mil 907 personas vacunadas contra el Covid-19 en la CDMX

Desde el 15 de febrero, cuando inició la vacunación a personas de 60 años y más en la Ciudad de México, hasta este sábado, se ha vacunado a 158 mil 907 adultos mayores.

Hasta ahora, la aplicación del biológico ha abarcado seis de las 16 alcaldías: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, donde se aplicó la primera dosis de AstraZeneca (Reino Unido) a 83 mil 037 personas, e Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, donde se aplica la primera dosis de la Sputnuik-V (Rusia) desde el 24 de febrero y hasta el 5 de marzo.

En videoconferencia, este sábado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reportó que hasta las 11:00 horas sumaban 14 mil personas vacunadas en Tláhuac, 26 mil 823 en Xochimilco y 29 mil 199 en Iztacalco.

La mandataria capitalina afirmó que parte del lote de 800 mil vacunas que llegaron a México de la farmacéutica china Sinovac será para a Ciudad de México, pero todavía no se define la cantidad. Dicho biológico estará seis días bajo una verificación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), antes de ser distribuida a los estados.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Sobre las próximas alcaldías a vacunar, comentó que todavía no se define cuáles serán, ya que esto se determinará con base en el número de dosis que les sean cedidas a la capital, toda vez que éstas deben alcanzar para vacunar a toda la población objetivo de 60 años y más de cada demarcación, de manera que se aplique una sola marca de vacuna por alcaldía.

Al respecto el director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS), Víctor Hugo Borja, y encargado de la vacunación en la Ciudad de México, comentó: “necesitamos esperar a la liberación de Cofepris (…) tienen que hacerse unas pruebas antes de ser liberadas, las tendremos el próximo fin de semana en la ciudad, todavía no nos notifican cuánto será”.

Hasta el momento en la Ciudad de México se han aplicado vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, del Reino Unido; Sputnik-V, de Rusia y se aplicará más adelante la Coronavac, de China.

De acuerdo con la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, hasta el momento no se ha presentado ningún caso de reacción adversa grave a las vacunas aplicadas, a excepción de tres traslados médicos por crisis hipertensivas, aunque no vinculada con la aplicación del biológico. “No hemos tenido reacciones graves, hemos tenido eventos de molestias locales, un poco de dolor, algunas personas que han sentido nauseas, pero no hay reacciones graves. Sin problema”, comentó.