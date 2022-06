Suspenden a 30 camiones de la CDMX por incumplir normatividad de transporte

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, informó que suspendieron 30 unidades de transporte público concesionado por incumplir en la normatividad de transporte.

En conferencia, el titular de la Semovi precisó que 14 unidades fueron suspendidas porque los conductores no portaban la licencia Tipo C; seis por no contar con póliza de seguro y el resto por no tener su unidad en buenas condiciones, por no portar uniforme (camisa blanca y pantalón oscuro), o no respetar la tarifa, que es de seis pesos.

Puedes leer también: Entra en vigor aumento al transporte público en CDMX: así quedaron las tarifas

Desde las 6:30 de la mañana la Secretaría de Movilidad, en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y SSC iniciaron los operativos en distintos puntos de la ciudad, como los Centros de Transferencia Modal (Cetram) Taxqueña y Tacubaya; en total Serán 42 puntos en donde se realicen las revisiones a final del día.

Valle de México Tren Ligero de Naucalpan-Buenavista: los 15 nuevos proyectos ferroviarios de México

Andrés Lajous señaló que hasta el momento han realizado 500 revisiones, en donde verifican que las unidades estén en buen estado, los conductores porten licencia Tipo C, uniforme y tarjeta de circulación, así como que la unidad cuente con póliza de seguro.

Las unidades que sean suspendidas volverán a circular hasta que den solución al incumplimiento y, en su caso, cumplir con la sanción económica correspondiente, en caso de envío a corralón.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este miércoles entró en vigor la nueva tarifa de transporte público concesionado, que es de seis pesos, luego de que la Semovi aprobara el aumento de un peso tras las manifestaciones y bloqueos de transportistas que exigían el incremento.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music