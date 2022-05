Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

El Valle de México concluyó esta noche con la Fase 1 de Contingencia Ambiental tras 50 horas de mala calidad del aire por ozono.

La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas de hoy por lo que este jueves no se aplicará el doble no circula.

Para mañana aun prevalecerán condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes. Los modelos meteorológicos indican condiciones de cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día, con temperatura máxima de 29 C y alta radiación solar.

📄#ComunicadoCAMe

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

Más información https://t.co/BYLMcz49GE

👉Se invita a la población a reducir el uso de su vehículo en esta #TemporadaDeOzono y seguir las recomendaciones para cuidar su salud. pic.twitter.com/NxIkrWdaVC — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 5, 2022

La CAMe invitó a la población en general a reforzar las recomendaciones para la reducción de emisiones en esta temporada seca-caliente (temporada de ozono):