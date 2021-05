Suspenden programa Hospital Seguro por pandemia

Los hospitales de la Ciudad de México que hasta hace unos meses reportaron cupo lleno por Covid-19 carecen hoy de un dictamen preventivo que los evalúe como edificios seguros.

Esto se debe a que el programa Hospital Seguro se detuvo desde el año pasado por la misma razón que los mantuvo ocupados: la pandemia por Covid-19. La meta del programa es revisar los hospitales para reducir riesgos frente a algún desastre además de la evaluación de la capacidad de seguir funcionando en situaciones de emergencia.

Así, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local dejó de realizar las evaluaciones estructurales, no estructurales y funcionales por órdenes federales.

A través de su oficina de comunicación social, la dependencia confirmó a El Sol de México que el programa paró luego de que la Coordinación Nacional emitió un oficio en donde solicitó a los Comités Estatales suspender las evaluaciones por la emergencia sanitaria. Esto, a pesar de que la capital ya se encuentra en semáforo amarillo y ya reanudó varias actividades, como la entrada de aficionados a los estadio y pronto el regreso a clases.

“Una vez declarada la Emergencia Sanitaria por Covid -19 a nivel internacional, la Coordinación Nacional emitió un oficio donde se solicita a los Comités Estatales suspender las evaluaciones, ya que las Unidades Vitales entrarían en un proceso de reconversión”, explicó la dependencia a este diario.

BLINDADOS ANTE SISMO

De acuerdo con información de la Dirección General de Análisis de Riesgos, este año se tenía programado hacer 20 evaluaciones a centros de salud, pero a la fecha no se ha realizado ninguna. En el lapso en el que las revisiones pararon han ocurrido dos sismos en la ciudad, aunque en ninguno se han reportado daños visibles en los hospitales.

Javier Ribé Martínez de Velasco, especialista en estructuras por la Universidad La Salle, considera que la prioridad de revisión serán las escuelas ante el regreso a clases.

“Si no se cumple con el reglamento de construcciones vigente, hay que hacerlo cumplir mediante un refuerzo. En los hospitales se tiene que hacer, si hay uno que no cumpla con el reglamento, sea viejo o no, hay que revisarlo, hacer un cálculo estructural y, si no cumple, hay que reforzarlo. Ahorita no se está haciendo, la prioridad son las escuelas”, mencionó.

Además, señaló que el costo para hacer una evaluación estructural, por ejemplo, al Centro Médico La Raza, es de alrededor de 10 millones de pesos.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de realizar estas evaluaciones, la Secretaría de Protección Civil informó que a la fecha no se llevan a cabo, por lo que sólo se trabaja en actualizaciones a los protocolos del programa Hospital Seguro, los cuales se imparten a través de un curso en línea.

“El pasado mes de diciembre de 2020 la SGIRPC instaló el Comité de Protección Civil para Establecimientos de Atención Médica para retomar algunos temas e ir planeando estrategias para seguir atendiendo la red hospitalaria de la Ciudad de México”, indicó Protección Civil.

INSPECCIONES PROPIAS

La evaluación de hospitales no es la única que ha quedado en pausa.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2020, en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil hay una inexistencia, desactualización y falta de difusión del Programa Interno de los inmuebles que ocupan, el cual es con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren en él ante un evento sismo o fenómenos naturales.

Además, el pasado 23 de febrero, este diario publicó que la Auditoría Superior de la Ciudad de México encontró que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil rentó un edificio sin contar con el Dictamen de Seguridad y Estabilidad Estructural emitido por el Instituto de Seguridad para las Construcciones.