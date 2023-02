Taboada defiende su aspiración para jefe de gobierno en 2024

Santiago Taboada, actual alcalde de Benito Juárez, acusó ayer una persecución política por parte de Claudia Sheinbaum y aseguró que eso no lo orillará a renunciar a su aspiración a la jefatura de Gobierno en 2024.

Ayer, la Policía de Investigación detuvo a Adelaida N, ex alta funcionaria de la alcaldía Benito Juárez entre 2019 y 2022 y quien es acusada del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en pandilla.

Está posiblemente relacionada con contratos millonarios por el mantenimiento de vialidades en esa demarcación y al parecer dio autorizaciones irregulares para la construcción del complejo City Towers, ubicado en Santa Cruz Atoyac.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, adelantó que también le sigue la pista a Emilio N, exdirector de Desarrollo Urbano, y a Víctor N, actual director general de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana en esa demarcación, para capturarlos.

En respuesta, Taboada acusó a la Fiscalía local, pues “lo único que hace es perseguir a los opositores”.

¿Cómo le informaron de las órdenes?

Las trabajaron con total clandestinidad, nunca, siquiera, citaron a ningún funcionario violando su presunción de inocencia.

La orden de aprehensión no es sobre un piso más, no es sobre un nivel más, es sobre el área libre, o sea quieren meter a tres funcionarios a la cárcel por un tema de que le falta el 12, el 13 por ciento libre cuando es un tema administrativo, ¿dime tú si no es persecución?

El 22 de octubre, abren la carpeta (contra mí), prácticamente 15 días antes de que yo manifiesto mi intención de competir por la Jefatura de Gobierno.

¿Y qué le respondió Sheinbaum?

Dijo: ‘No, no, yo lo checo’. Y ahora dice que no está enterada, entonces o tiene muy mala memoria o está mintiendo y se lo puedo decir a la cara.

No hay casualidades en políticaSantiago Taboada

Todo esto se ha venido incrementando por esta situación, desde que perdieron la ciudad. La carpeta de investigación que se me abre a mí, por ejemplo, es casualmente en el 2021 después de las elecciones. No hay casualidades en política.

¿Por qué le abrieron una carpeta?

Ah, pues uso ilegal de atribuciones. Si vincularon a proceso a una mujer por unas aspas de una lavadora, con un opositor ¿de qué no son capaces? Lo del delito es lo de menos, entonces fabrican y te inventan cualquier cosa. Por eso es una persecución.

No se sostiene, esto es querer encontrar la aguja en un pajar y como yo no me callo, como yo no me voy a doblar, como yo no le voy a ir a aplaudir, como yo no le voy a ir a gritar ‘Presidenta, Presidenta’... No lo voy a hacer porque no creo ni en su gobierno ni en cómo está haciendo las cosas, ni creo en lo mal que su partido está gobernando este país.

¿No lo va a detener en su aspiración (a jefe de gobierno)?

No me va a detener, no tengo miedo. Aquí estoy, tengo que seguir diciéndole a los chilangos que si hay otra manera de vivir en la ciudad.

¿Cuál es su siguiente paso hacia el 2024?

Yo estoy muy claro en que es un calendario que seguramente irá dando la alianza, yo estoy concentrado ahorita y pues ya habrá tiempos de tomar algunas otras definiciones, pero por el momento seguir chambeando.

Si tiene la oportunidad, ¿iría sin alianza?

No, yo creo en la alianza, yo he sido promotor de la Alianza

¿No detectó al cártel inmobiliario cuando llegó a la alcaldía?

Ahí es muy sencillo: lo que pasa es que han querido aventar la bolita, hay responsabilidades que les tocan a ellos (gobierno central) a Seduvi. No existe un Director Responsable de Obra, o en este caso, un uso de suelo que salga de la alcaldía. Por eso yo salía a defender mi gobierno, a ver sean sensatos, llevan gobernando la ciudad veintitantos años y casualmente somos nosotros, cuando ellos dan el uso de suelo.

Estoy saliendo a defender lo que me toca y a la gente que ha estado en mi gobierno.

¿Su trabajo con el gobierno se va a romper?

Es que está rota la relación, la verdad, estos son unos trogloditas. Nosotros no tenemos diálogo con el gobierno, nada, desde que llegó Martí (Batres).

Las relaciones con el gobierno están completamente rotas, porque ellos no son capaces de entender que también necesitan las alcaldías, ellos piensan que desde el centro, por eso tienen la ciudad incendiada, porque ni siquiera se reúnen con los diferentes órdenes de gobierno para intentar hacerlo mejor y para intentar resolver las problemáticas.

Como todo ya es para ellos una contienda política, porque su patrón, como le dice mi querida Sandra Cuevas, ‘su papá Obrador’, ya les dijo que tienen que ponerse en modo guerra, ya se les olvidó lo que es gobernar y en verdad, esta ciudad está en el peor momento, porque tiene a la peor gobernante por una simple y sencilla razón, porque ni siquiera se sienta con los alcaldes que la pueden ayudar muchísimo a que las cosas vayan mejor.