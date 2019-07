¡Tarjetas del Bienestar no traen dinero! Adultos mayores sufren porque no pueden usarlas

A don Bernardo hace un mes le entregaron la tarjeta del Bienestar del gobierno federal en su vivienda, sin embargo, desde ese tiempo no ha podido obtener los recursos de la pensión para los adultos mayores, ya que ni siquiera le han activado su cuenta, y tampoco siguió recibiendo la ayuda de la administración capitalina.

El señor de 72 años ha ido cuatro veces a la sucursal bancaria en este mes bajo la esperanza de que ya podría cobrar la pensión, pero la respuesta de que vuelva después ya está grabada en su cabeza.

Es por eso que acudió al Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Ciudad de México a preguntar cuándo le iba a llegar su pensión, aquí no recibió respuesta, lo enviaron a la calle Lucerna, colonia Juárez, uno de los módulos de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal.

"Fui al banco a ver si ya tenía dinero y me dijeron que no la han activado y por eso vine aquí (al INED) y ahora ellos me dicen que vaya a otra dirección atrás de la Segob, pero ya vengo de allá, está cerrado por un plantón: hay mucha gente bloqueando las entradas para que no pase nadie", platicó.

"No nos dan nada y yo tengo que comprar gotas para mis ojos, porque como que estoy perdiendo la vista, está detenido el tratamiento porque no tengo para comprarlas", expresó.

Tampoco ha recibido la señora Felicitas de la alcaldía Gustavo A. Madero por lo que se presentó la tarde del viernes en la oficina del INED de la administración capitalina donde el personal le levantó un reporte.

Lo mismo le sucedió con la tarjeta rosa de la pensión alimenticia, ésta la bloqueó la administración local ya que el programa de adultos mayores pasó a manos del gobierno federal.

Felicitas, sí recibió su pensión económica en enero, febrero y marzo, meses en la que el gobierno de Sheinbaum Pardo acordó con la federación seguirlos apoyando con dinero, pero desde abril hasta julio ya no ha recibido ni un sólo peso en su tarjeta.

"Ahorita metimos un reporte, nos dicen que en 20 días hablemos, veremos qué solución nos dan, pero que estos días ya nos tienen que depositar desde abril hasta la fecha", informó.

Ni tarjeta ni censo

A Isabel Santamaría, de 68 años de edad, ni siquiera la han registrado en el programa de adultos mayores por lo que fue al INED a preguntar cuándo le censarían, ahí le sugirieron acudiera a la calle Lucerna, colonia Juárez, para que le expliquen qué documentos necesita para recibir la tarjeta del Bienestar.