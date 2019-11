Taxistas cerrarán vialidades en la CDMX este miércoles

Este miércoles, taxistas capitalinos cerrarán importantes avenidas de acceso a la Ciudad de México a partir de las 6:00 horas, en protesta por la ineficacia administrativa de la Secretaria de Movilidad (Semovi), que no respeta pagos de la concesión hechos por los trabajadores del volante, en la pasada administración de Miguel Angel Mancera, y en la actual les quieren volver a cobrar.

Juan Carlos González Hernández, dirigente de taxis Quetzales, y Denis José González Hernández, concesionario de taxis de la Ciudad de México, en entrevista con LA PRENSA, explicaron el motivo del cierre de vialidades este miércoles. González Hernández expuso que en el 2017 empezó el reemplacamiento y el costo del refrendo fue de 3 mil 787 pesos, otorgando gratis la cesión de derechos y el título concesión.

Sin embargo, señaló que al finalizar la administración de Miguel Ángel Mancera, 30 mil taxistas no pudieron concluir el reemplacamiento y tampoco pudieron presentar la revista 2018. Precisó que ahora para la revista 2019, deben cumplir con movimientos de la concesión, altas, bajas, sustituciones, etc.

Enfatizó que la línea de captura del pago de refrendo de concesión está vigente, así como las otras dos líneas que son la del título concesión y la cesión de derechos -mismas que aparecían en ceros porque eran gratuítas- , "por lo que no se entiende porque, en la Gaceta del gobierno capitalino del 10 de agosto del 2019, se pretenda que se realice nuevamente el pago de refrendo, además de desconocer los descuentos al título concesión y a la cesión de derechos, dejando a los concesionarios en total indefensión e imposibilitados para realizar los trámites correspondientes a la revista 2019, y alta o baja de vehículos que ya hayan terminado su tiempo de vida.

"Ahora bien la forma de solucionar este asunto es muy sencilla: que se actualicen las líneas de captura con el índice de inflación y que se pague la diferencia, y de tal razón se podría continuar con el trámite de reemplacamiento y reconocer los descuentos otorgados anteriormente.Y, agregó, "que los concesionarios que no pagaron en tiempo y forma que se sujeten a la gaceta antes citada", aseveró González Hernández.

Y respecto a los motivos para afectar a la ciudadanía con un cierre de vialidad, respondió que "lamentablemente parece que el problema del gobierno, es la ineficacia administrativa y su fobia al gobierno de Mancera, sin embargo ese tema político que lo resuelvan ellos, nosotros estamos peleando un legítimo derecho y jurídicamente correcto y es una lástima que tengamos que afectar a la ciudadanía, pero parece ser que es la única manera en que se escucha a la población".

Sobre su inconformidad con los taxis de plataforma como Uber, indicó que por el momento su protesta y cierre de vialidades no es contra éste servicio de app, por el momento. "Es un tema de concesión y por lo que representa, ya que sin ella, no hay taxistas, y sin taxistas no hay bases, y menos patrimonio de sus familias.

"Entonces es un problema de gremio. Y ésto no responde a ningún interés político o de grupo", aclaró. Además rechazó tajante que éstas acciones obedezcan a intereses de Miguel Angel Mancera, Héctor serrano y Carlos Meneses, por coyotaje, como, destacó, "lo ha declarado en video la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum".

"No es así, creo que los asesores de Claudia Sheinbaum le mienten en la cara, ya que existe un pago y registro para organizaciones, a fin de tener un gestor autorizado para tramitar toda clase de asuntos de concesiones de los agremiados a la asociación registrada, por lo que el coyotaje, como ella lo maneja sólo existiría si no estuviera registrado en la Semovi".