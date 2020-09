¿Te pueden detener si haces entregas en el Metro? Esto explican las autoridades

Comprar desde Marketplace de Facebook, en grupos de intercambio, páginas de productos e incluso chats de vecinos durante la pandemia ha funcionado para quienes emprendieron pequeños negocios, pero la entrega de la mercancía ha sido un problema, sobre todo en las instalaciones del Metro.

Los capitalinos han recurrido a realizar las entregas o intercambios de productos y ropa dentro de las estaciones del Metro, ya sea en los andenes o los torniquetes, por la seguridad que brinda el Sistema de Transporte Colectivo ante la transacción con personas que no se conocen.

Sin embargo, durante el último mes quienes se dedican a ello han reportado a través de los mismos grupos y redes sociales sobre el actuar de la policía en contra de esta práctica. Uno de los casos más recientes que se difundió en Twitter fue el de una señora a la que detuvieron los elementos por entregar un paquete a otra mujer.

En un sondeo realizado por este diario entre mujeres que se dedican a la venta e intercambio de ropa de segunda mano, coincidieron en que han recurrido al Metro para ventas y compras más seguras, pero lidian con la constante vigilancia de los elementos.

“El domingo fui a recoger algo a Centro Médico y el policía le dijo a la chica que las entregas solo afuera, se tuvo que salir pero no dejaba de vernos, le di el dinero sutilmente y nos fuimos. A otra chica que le entregué en Niños Héroes, la hicieron salirse e hicimos la venta en las escaleras. Todo tiene que ser súper rápido porque no te quitan la mirada como si fueras no se qué”, comentó Natalie.

Ante la conversación que se mantiene en redes sociales sobre este tema, autoridades del Metro aclararon que las actividades como el intercambio de bienes o la entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje.

“A mi ya me han dicho tres veces los polis que la venta debe hacerse afuera. Pero la verdad da desconfianza salir, o al menos yo me siento más segura adentro”, dijo Zyan, otra usuaria.

El Metro añadió que tampoco los intercambios son motivo de aseguramiento o remisión, en tanto no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones o el servicio y permitan el libre tránsito.

“A mi me dijeron que no podía vender en metro Atlalilco de la línea de Constitución, que se quitaba mercancía y dinero, esas fueron las palabras del policía”, añadió Katya.

Sobre este último caso, las autoridades capitalinas detallaron que al detectar a personas ejerciendo estas actividades que no significan una falta administrativa, se les invita a retirarse de las instalaciones, de lo contrario se procederá conforme a derecho corresponda.

Esto último forma parte de los protocolos de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la Red del Metro, así como de personal de Vigilancia de Seguridad Institucional del STC.

“Luego de haber realizado el intercambio o entrega de mercancías, los elementos de seguridad del Metro podrán hacer apercibimientos a los usuarios a retirarse de la estación, por lo que se exhorta a cumplir con la indicación sin caer en agresiones físicas o verbales hacia los servidores públicos”, añadieron las autoridades del Metro.

Sin embargo, en casos en los que los policías abusen de su autoridad, el Metro se comprometió a investigarlos. Los usuarios pueden realizar quejas o denuncias en la Gerencia de Atención al Usuario, a través de los números 55 4608 4617 y 55 4607 6806.

“Derivado de la contingencia actual, se exhorta a la ciudadanía a permanecer el menor tiempo posible en las instalaciones durante las entregas e intercambios; así como adoptar las medidas de protección como uso correcto de cubrebocas y caretas. La prioridad del Metro de la CDMX es transportar diariamente a 5.5 millones de usuarios, bajo condiciones que garanticen la seguridad”, concluyó el Metro.