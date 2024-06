Temo por mi vida, dice Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dijo no tener miedo de que Morena le arrebate el triunfo mediante una impugnación por la derrota de Caty Monreal, pero reconoció que sí teme por su vida y que no que confía en el actuar de las autoridades capitalinas, tras el atentado que sufrió en mayo pasado.

“No lo vamos a permitir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender una elección que ganó la gente, que ya decidieron. No temo que nos arrebaten la alcaldía, la gente decidió y vamos a estar al frente, vamos a ser el mejor gobierno que ha tenido esta alcaldía”, afirmó en entrevista.

Rojo de la Vega, quien tomará posesión en octubre, señaló que hay inconsistencias en la investigación de su caso, por el cual hay tres personas en prisión preventiva por el delito de intento de feminicidio.

También acusó que el tema se ha politizado y que no ha tenido acceso pleno a su carpeta de investigación, ni comunicación efectiva con la Fiscalía local.

“Sí temo por mi vida, me atacaron y no tengo confianza en las autoridades. He acudido y me han cerrado las puertas, ayer (martes) me comuniqué con el secretario Pablo Vázquez y no me contestó el teléfono. Nos enfrentamos a una familia muy poderosa (Monreal), vivimos todo tipo de violencia en la campaña y pues soy mamá de tres (…), tengo una familia que no le gusta la política y que está sufriendo a los estragos de mis decisiones, de mi activismo, de mi causa. Yo encontré esta causa de vida y no lo voy a soltar”, aseguró.

A pesar de que el proceso legal por el atentado continúa, así como la denuncia de los concejales de Morena-PT-PVEM, en Cuauhtémoc, hacia la alianza opositora por presunto fraude en el proceso electoral, Rojo de la Vega refirió que sólo piensa en trabajar por los habitantes de la demarcación que le dieron la mayoría en las urnas.

“Toca seguir con todo el miedo, yo creo que ahí es donde una persona se hace valiente, cuando toma la decisión de cambiar las cosas, de tener una mejor vida para nuestros hijos, para nuestras familias, y hay que aferrarse a una causa por más que duela, que dé miedo, hay que seguir porque yo sé que va a ser para darle un mejor futuro a mis hijos y a los hijos de todos”, declaró.

Ante ello, indicó la inseguridad y la extorsión son temas prioritarios en su plan de acción.

“Vamos a tener más policías, mejor capacitada, con más tecnología, con incentivos para sus familias, con un centro de monitoreo que dependa de la alcaldía para una atracción inmediata por parte de la policía de proximidad que es la de la alcaldía y, por sobre todas las cosas, una coordinación con los tres órdenes de gobierno. Hay que dejar a un lado los colores partidistas no politizar la seguridad y beneficiar a nuestras vecinas y vecinos”, aseveró.

“(La extorsión) aumentó 250 por ciento el último año, entonces vamos a tener servidores públicos especializados en atender a víctimas de este delito, con línea de llamadas anónimas para que el miedo no sea más un aliado de extorsionadores”, agregó.

Comentó que trabajará en un observatorio ciudadano para combatir la corrupción, conformado por vecinos.

“Bien dicen por ahí que 'el que nada debe nada teme', aquí se va a transparentar absolutamente todo el recurso público, los presupuestos, para que sepan a dónde, a quién y cómo”, prometió.

Otra de sus prioridades, dijo, es bajar los índices de feminicidio y seguir apoyando a las mujeres. “Durante casi siete años las hemos acompañado desde mi asociación civil, No es una, somos todas, a más de 30 mujeres todos los días en todo el país, con acompañamiento legal, psicológico, asesoría, hemos luchado contra las fiscalías a lo largo del país, porque en muchas, hay hasta un 100 por ciento de impunidad”, argumentó.