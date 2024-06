Tendrá Cdmx seis nuevas Áreas de Valor Ambiental

La Ciudad de México contará con seis nuevas Áreas de Valor Ambiental, ubicadas en cinco alcaldías bajo la categoría de Bosques Urbanos, informó ayer el jefe de gobierno, Martí Batres.

“El día de hoy (ayer) publicamos unos decretos (en la Gaceta Oficial) para declarar seis nuevas Áreas de Valor Ambiental con categoría de Bosque Urbano, con lo que se suman 178 hectáreas", manifestó en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Las nuevas áreas, precisó, son: el Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre, en Tlalpan; el Parque Ave Fénix, en Venustiano Carranza; la Alameda del Sur, en Coyoacán; el Jardín López Velarde, en Cuauhtémoc, los Parques Cuitláhuac Sur y Norte y el Parque Lineal Vicente Guerrero, en Iztapalapa.

“Es una gran conquista del espacio público para caminar, para correr, para pasear, para echar novio, por eso me da mucho gusto que el día de hoy estamos haciendo la entrega simbólica de este parque lineal Vicente Guerrero junto con otras cinco áreas", subrayó.

De acuerdo con las autoridades, estas zonas son áreas verdes donde se garantizan servicios ambientales como el riego y cuidado de los árboles, el retiro de desechos sólidos, entre otros mecanismos que sirven para proteger el medio ambiente.

Por ello, los decretos prohíben construir en esos polígonos viviendas, obras industriales o cualquier edificación que no esté definida por el Programa de Manejo y que no esté dirigida a proteger, conservar y/o potenciar los servicios ambientales, culturales y recreativos que proporcionan dichos parques.

Además, establecen que no se pueden realizar actividades que afecten los ecosistemas del área.

“El gobierno está obligado a cuidarlas con sus servicios ambientales y segundo se garantiza que no se va a tocar lo verde, o sea no se puede urbanizar no se puede sustituir jardines por losas de cemento de concreto. Esa es una protección muy importante que se garantiza con esta figura de Áreas de Valor Ambiental, aquí nada de urbanizar estas áreas, nada de privatizar”, precisó el mandatario.

Por su parte, Marina Robles García, secretaria local de Medio Ambiente, informó que estas declaratorias se suman a otras cuatro realizadas durante esta administración.

“Dos que tienen que ver con el Bosque de Tláhuac y (otras dos referentes a Áreas Naturales Protegidas), que suman en el gobierno 10 nuevas áreas de conservación en la Ciudad de México”, destacó la funcionaria.

Explicó que la figura de Área de Valor Ambiental fue creada en la capital, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, con la finalidad de restaurar, mejorar y mantener las condiciones ambientales y los espacios naturales.

De acuerdo con la funcionaria capitalina, para la reforestación de la CdMx se han plantado 45 millones de árboles, arbustos y plantas y se busca llegar a los 50 millones de árboles en lo que resta del 2024.

Sobre otras acciones en la materia, Batres indicó que se reformó la Constitución local para proteger el suelo de conservación, eliminando la división entre suelo rural y de conservación, además, dijo, se garantizó un presupuesto para bosques y suelos de conservación que pasó de 200 millones a más de mil millones de pesos y se reformó el código penal para aumentar las penas contra la tala ilegal.

Aunado a ello, indicó, el Congreso capitalino está preparando una nueva Ley Ambiental, la cual será discutida en un periodo extraordinario con apoyo dela diputada Marta Ávila Ventura.