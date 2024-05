Tener hijos no está en los planes de las capitalinas

Las mujeres de Ciudad de México son las que planean menos hijos. La tasa de fecundidad en la capital, que se refiere al total de hijas o hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva, es de 0.96, la más baja del país.

Según resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2018 y 2023 la tasa de fecundidad en la capital disminuyó de 1.34 a 0.96, en comparación con otros estados como Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Durango donde la estadística superó los dos hijos e hijas por mujer. Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo también reportan una tasa por debajo de 1.6 hijos.

La encuesta agrega que en ese periodo la tasa global de fecundidad disminuyó más en las localidades urbanas en comparación con las rurales.

Brenda Magaly Gómez Cruz, investigadora y especialista en maternidad y no maternidad de la UNAM, consideró que existen diversos factores que influyen en la decisión de las mujeres de no tener hijos, como el acceso a la educación, las oportunidades laborales y el feminismo.

“El poco interés de las mujeres de la Ciudad de México de no tener hijos es multifactorial. Uno pudiera ser el tema del acceso a la educación ya que puede ofrecer la posibilidad de que las mujeres identifiquemos y conozcamos los derechos reproductivos, como el derecho de decidir cuántos hijos queremos tener, cada cuánto o si no queremos tener hijos”, explicó.

En entrevista con El Sol de México destacó que la falta de oportunidad laboral y económica coloca a las mujeres en una situación complicada donde deben decidir continuar con su carrera profesional o ser madre porque no existen las condiciones para realizar las dos cosas.

“Se encuentran con el desafío de algo que Mabel Burín, una psicoanalista argentina, le llama la opción de hierro, que habla de la metáfora donde las mujeres nos encontramos ante el doble camino de 'soy madre o continuo con mi vida profesional', porque no hay las condiciones para llevar a cabo ambas situaciones que no resulten dañinas para las mujeres en términos de salud mental y salud física”, resaltó.

Claudia Calderón, quien tiene 30 años y trabaja en un salón de belleza, dijo que decidió no tener hijos por las condiciones de pobreza y de violencia que se viven en el país y la capital. “Tengo una pareja estable, ya llevo con él ocho años y sí nos gustaría tener hijos, pero también hemos visto que cada vez hay más violencia y pocas posibilidades de crecer profesionalmente, platicando coincidimos en que lo mejor es no tener hijos”, manifestó.

En un sondeo realizado por este diario, un grupo de mujeres que habita en la Ciudad de México consideró diversos factores: la inequidad en los cuidados de los hijos, la crisis ambiental, el tiempo y el dinero que son insuficientes, la escasez de agua que enfrenta el mundo, la economía actual y las experiencias familiares.

La investigadora resaltó que la efervescencia del feminismo en la Ciudad de México es otro factor que ha funcionado como herramienta para que las mujeres estén informadas y puedan cuestionar los discursos dominantes de la sociedad que dictan que por naturaleza las mujeres deben ser madres.

Agregó que la decisión de no tener hijos es multifactorial ya que se va tejiendo a lo largo de la vida de mujeres por las condiciones sociales, culturales, ambientales, familiares, entre otras. “En mis hallazgos del doctorado encontré mujeres que decían en su adolescencia 'yo no quiero tener hijos' hasta que tienen una pareja que dicen 'con él sí quiero tener esta experiencia', entonces no solo depende del acceso a la educación o información”, explicó. Gómez Cruz consideró que el sistema capitalista también influye y está implícito en la decisión de las mujeres ante las desigualdades económicas de género que existen.

De acuerdo con la ENADID, también aumentó el porcentaje de mujeres mexicanas que usan anticonceptivos.

En 2018 59.9 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años que iniciaron su vida sexual usó algún método en su primera relación, para 2023 la estadística aumentó a 66.9 por ciento.