TEPJF ratifica licencia de Santiago Taboada para competir por la jefatura de gobierno

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante la cual concedió a Santiago Taboada licencia para separarse de su cargo como alcalde de Benito Juárez y poder contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Santiago Taboada presentó una solicitud de licencia para separarse de su cargo como alcalde ante el Congreso de la Ciudad de México que, ante la falta de quórum, se vio impedido para atender dicha petición en una sesión del 30 de noviembre. En consecuencia, el alcalde acudió al Tribunal local, órgano que en plenitud de jurisdicción otorgó la licencia solicitada.

Metrópoli Aspirantes a la CDMX gastan 5.2 mdp para promocionarse

Ante la decisión, la diputada Martha Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, acudió a la Sala Superior, misma que confirmó la determinación del Tribunal local porque, contrario a lo alegado por la quejosa, es competente para conocer del asunto al tratarse de la posible afectación del derecho político electoral a ser votado de Santiago Taboada, así como para adoptar las determinaciones necesarias para salvaguardar el derecho alegado.

Por otra parte, en la sentencia se consideró que conforme a la línea jurisprudencial del TEPJF el Congreso responsable y la diputada integrante del mismo no contaron con legitimación para cuestionar temas abordados en la resolución impugnada, en específico, si se actualizó o no la omisión atribuida, o si en efecto se vulneró el derecho político electoral de Santiago Taboada, máxime que no se evidenció alguna afectación a la esfera jurídica de la responsable.