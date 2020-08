Tiene internet sólo 60% de alumnado de educación media y superior

A nivel Medio Superior y Superior no todos los alumnos tienen internet en casa, pues en promedio sólo entre 50 y 60 por ciento tienen acceso, estimó la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien señaló que por la pandemia muchos alumnos desertarán de las aulas.

En cuanto al acceso a internet en las escuelas de nivel medio y superior, esto dependerá de la institución, pues hay diferencia entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos.

Resaltó que sí hay un porcentaje muy alto con conectividad y computadora, pero las maneras de comunicarse con los estudiantes han sido diversas, no solamente a través de Internet.

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que de una matrícula 20 mil 999 estudiantes de nivel Medio y Superior, han sido evaluados 97 por ciento y el tres por ciento restante, es decir 525 alumnos, no han podido ser localizados hasta el momento.

“Los que nos faltan, los estamos atendiendo, ya se señaló, por teléfono, por WhatsApp… algunos los estamos buscando todavía; y sin duda, un porcentaje que yo espero que sea muy pequeño, puede incluso desertar, como se está viendo en México y en todo el mundo, que jóvenes a lo mejor se dedican a trabajar o algo”, resaltó.

Añadió: “Definitivamente en la ciudad, ninguna institución tiene toda la capacidad de atender en línea a sus estudiantes; no porque las instituciones no lo tengamos, sino porque no todos los jóvenes, ni niños, ni niñas de la ciudad tienen conectividad y tienen incluso computadora para cada uno de ellos”, explicó.

Comentó que se tiene el registro de siete mil 509 nuevas postulaciones para la siguiente generación de estudiantes, quienes en este momento realizan el propedéutico y todos los que lo terminen estarán inscritos en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos.

Ruiz Gutiérrez indicó que se tiene una proyección de un total de 27 mil 23 estudiantes de la matrícula escolar del semestre de septiembre de 2020 a febrero de 2021: de nuevo ingreso serán 12 mil 760 (tres mil 65 alumnos más que al inicio de la presente administración) y reinscripción de 14 mil 263.

NUEVOS PLANTELES DEL IEMS

Habrá otros dos nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior, uno en Iztapalapa, se llamará Leona Vicario, contará con la capacidad de mil 626 estudiantes, pero en el primer semestre sólo va a ser para 720.

Este centro educativo será entregado el próximo 25 de agosto y entrará en operación en septiembre.

El otro IEMS, se ubicará en Álvaro Obregón, con una capacidad para recibir a mil 100 alumnos, aunque en el primer semestre será una matrícula menor.