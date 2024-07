Tlalpan rechaza la tala de 150 árboles y la consulta vecinal realizada por Six Flags

Six Flags realizó una consulta para llevar a cabo la construcción de una montaña rusa que implicaría la tala de 150 árboles del bosque de Tlalpan. Sin embargo, ni la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México ni la alcaldía han otorgado autorización para realizarla.

El 8 de julio, Six Flags presentó el plan para suplir la atracción de Aquaman por un Roller Coaster Tipo, pero como la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental no ha estimado las repercusiones de la obra, no se ha otorgado el permiso.

Debido a que no está considerada como una gran construcción, no se requería hacer un llamado a los habitantes, pero la Sedema realizó una consulta vecinal por el temor de los vecinos ante la desaparición de áreas verdes.

Información sobre el proyecto de Six Flags que incluye la tala de árboles. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones.

CDMX Proyecto de Six Flags queda en el aire: autoridades dicen que aún no está autorizado

¿Por qué la alcaldía Tlalpan se opone a un nuevo juego en Six Flags?

La alcaldía Tlalpan informó que se opone a la colocación de un nuevo juego en Six Flags. En primera instancia porque la empresa no se acercó a la institución para pedir una "opinión" pese a que el parque se encuentra muy cerca del bosque.

Respecto a la consulta Vecinal iniciada el 13 de julio y con término el día 16, también se manifestaron de manera negativa puesto que “no informa claramente, pero sobre todo no pregunta si las y los tlalpenses están dispuestos a perder una parte del bosque”.

Módulo de la consulta vecinal realizada por Six Flags. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones.

Otra de las motivaciones fue el reconocimiento a Tlalpan por tres años consecutivos como “Ciudad Árbol” cuyo propósito vela por la conservación de la flora y su función como “pulmones auténticos” de la CDMX, por lo que expresan es fundamental alzar la voz frente a este tema del que supieron por voz de los vecinos.

Asimismo, rechazan tanto la consulta parcial por el futuro deterioro a mediano y largo plazo que incluye escasez de agua e inundaciones severas; como el traslado y compensación de árboles mencionados en el proyecto de Six Flags.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Módulo de la consulta vecinal realizada por Six Flags. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones.

Por último hicieron un llamado a la Sedema y al parque de diversiones a reconsiderar el plan del juego que se pretenden instalar, así como elegir uno acorde a las condiciones ambientales y extensión que tiene autorizado, haciendo énfasis en que “condenan que se privilegie el interés económico por encima del bien superior de la comunidad de Tlalpan y el patrimonio ambiental”.

Somos conscientes de que la presión ambiental derivada del crecimiento de la mancha urbana, la tala clandestina y el descuido del medio ambiente no pueden continuar por el bien de todas y todos.Alcaldía Tlalpan.

Nota publicada originalmente por La Prensa.