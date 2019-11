Torre Reforma sigue dando de qué hablar, ya que recientemente recibió un nuevo reconocimiento, fue nombrado como uno de los “50 rascacielos más influyentes del mundo en los últimos 50 años”, por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

Su creador, Benjamín Romano, destacó que el reto de la arquitectura moderna es "bajar el 40 por ciento del CO2 que estamos creando los arquitectos. Otro muy importante es el tema económico, porque la gente difícilmente debe pagar su día a día como para ir a comprar una casa y si la casa se la podemos hacer más barata creo que ese sería el reto".

Romano presentó la noche del miércoles pasado el libro Torre Reforma, evento en el que se desarrolló la Mesa de Diálogo “Sustentabilidad y eficiencia energética en la arquitectura".

En entrevista señaló que la arquitectura debe ir a la par con la sustentabilidad, porque se tienen que considerar factores como luz, viento y agua en una coexistencia con el medio ambiente y es en beneficio de las personas.

Y así se desarrolló en el edificio que actualmente es el más alto de la Ciudad de México, con 57 pisos y 246 metros de altura, el cual ahorra 25 por ciento de energía y 30 por ciento de consumo de agua, debido a que desde que inició el proyecto el propósito fue edificarlo de manera sustentable.

Se le preguntó en qué se había inspirado y respondió que no creía en inspiraciones y sí en análisis de flujos energéticos, de electricidad, agua, de vientos, de luz; "cuando tú amalgamas todo eso con un buen proyecto arquitectónico te da un resultado como este edificio. No es inspiración. Me niego a que el arquitecto haga arte, y lo digo en la academia, en todos lados, los artistas hacen esculturas, nosotros hacemos espacio habitable para el ser humano".

A la pregunta de cómo se sentía con la distinción de que es uno de los 50 rascacielos más influyentes del mundo en los últimos 50 años respondió: "Enorme, son 50 años, cumple 50 años el Council on Tall Buildings and Urban Habitat y que nos haya metido en su lista es un honor enorme... nos mete en la lista porque nosotros somos los últimos, porque aprendimos de cuando (Norman) Foster hizo HSBC (180 metros de altura, Hong Kong 1985), todos aprendimos de (Ieoh Ming) Pei, cuando hizo el Banco de China (367.4 metros de altura, Hong Kong 1992), y así, soy el último, pues me siento muy bien".

Añadió: ¿Qué pienso?, que en los próximos años la gente va a tomar influencia de este edificio en manera energética y en estructuración, me parece que es un legado y me siento muy contento".