Tos residual, secuela permanente en personas que tuvieron Covid-19

Autoridades del Hospital General Ajusco Medio informaron que la tos residual es la secuela permanente que afecta a 20 por ciento de sus pacientes que han enfermado por Covid-19.

El primer caso de coronavirus en la Ciudad de México fue identificado el 27 de febrero de 2020 en un joven de 35 años que viajó a Italia y que inmediatamente fue aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Tras el alza de casos y fallecimientos en la capital, en noviembre de 2020 clínicas como el Hospital General Ajusco Medio, en Tlalpan, fueron reconvertidas para dar atención sólo a pacientes con SARS-CoV-2, hospital que a la fecha dio atención a 300 mil pacientes.

A tres años de la pandemia, el director de este hospital, Jesús Ortiz Ramírez, señaló que falta por conocer sobre el virus y el momento la “tos residual” es la única secuela permanente que identificada en pacientes del nosocomio.

“Es una tos remanente la que puede quedar del Covid, de ahí en fuera nada que repercuta o que no permita las actividades normales de un trabajador. El simplemente caminar, los cambios climáticos que tenemos, genera la clásica tos, que no incapacita, pero es incómoda, no puedes estar platicando y con tos”, indicó Ortiz Ramírez.

El gestor de calidad del hospital, Roberto Carlos García, mencionó que hay más de 100 tipos de secuelas, como la ansiedad, depresión, somnolencia, fatiga, pérdida temporal de la memoria, dificultades de habla, o afectaciones en gusto y olfato, las cuales pueden durar seis meses.

"De nuestros pacientes que egresaron con éxito, un 15 o 20 por ciento presentaron síntomas posteriores a la enfermedad, esto asociado a lo que llaman Long Covid (Covid Largo), que son síntomas que desarrollan y pueden durar seis meses o más.

“El Covid-19 no siempre termina cuando un paciente esté de alta. Es importante que reporten al médico cualquier síntoma posterior que pueda aparecer, porque muchos están relacionados (con el coronavirus)”, señaló el experto.

Las secuelas que no tienen un tiempo determinado de recuperación, como la tos residual, tratada con inhaloterapia y rehabilitación pulmonar, pueden durar año y medio según la afectación.

De acuerdo con los directivos del Hospital General Ajusco Medio, las secuelas y afectaciones que deja el Covid-19 aún están en análisis, pues el proceso de estudio debe ser de al menos seis años.

Ricardo Ramírez Navarrete, de 28 años, originario de Iztacalco, es uno de los pacientes que continúa con estas terapias tras a más de un año de ser dado de alta del hospital, en donde estuvo dos meses en terapia intensiva y uno más intubado.

Este hospital actualmente brinda atención a pacientes Covid y de otras enfermedades por la baja de casos.