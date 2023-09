Trabajadores de RTP amagan con paro este viernes, afectarán a más de 350 mil pasajeros

Conductores de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México amaga con parar este viernes 8 de septiembre, desde la primera corrida, 3:30 de la mañana en todos los centros de trabajo, si el jefe de gobierno, Martí Batres no los atiende personalmente, para resolver el problema de las casi 700 unidades paradas en los módulos del organismo, por falta de mantenimiento y refacciones.

“Le pedimos 10 minutos al jefe de gobierno para que destrabe el problema en RTP, ya que no es un tema financiero, sino de voluntad, que se habiliten los autobuses, metrobuses parados, con un servicio preventivo y correctivo, apegados a la ficha técnica del fabricante, declaró a este diario Hugo Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (STTP CDMX).

También solicitó que la dirección de RTP dejé de meterse en la vida sindical. “ya que andan molestando a toda la base trabajadora”.

RTP cuenta con 105 rutas en promedio con 330 mil usuarios a diario, sin contar las gratuidades (personas que no pagan el servicio) que son cerca de 100 mil de las zonas marginadas, así como el apoyo que dan a la Línea 1 y 12.

Denunció que estos camiones de apoyo al Metro están en mal estado, donde está el volante, tablero de instrumentos, en la mayoría no funcionan los indicadores, no tienen nivel de aceite o está, muy sucio, andan mal del sistema de frenos. No es un tema de grilla, sino que se arreglen los autobuses”.

Bautista Martínez desmintió a la directiva de la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX, que encabeza Sergio Benito Osorio Romero, que en días pasados “sacó una tarjeta informativa donde dice que se han gastado más de 500 millones de pesos en refacciones, pues que aclare en dónde, porque las unidades están paradas”.

“Nosotros lo que pedimos es que se realice mantenimiento preventivo y correctivo de 700 unidades de la RTP, incluyendo metrobuses, autobuses escolares, servicios expresos, ordinarios y los autobuses seminuevos, que se encuentran detenidas en los talleres de los siete módulos del organismo. De esa cantidad, 420 son semi nuevos”. Pues los conductores no quieren que se vayan a registrar accidentes por lo mal que están los autobuses, citó.

El líder sindical remarcó que le propusieron al director de RTP: “nosotros ponemos los 5 millones de pesos para habilitar 300 autobuses. Pero no hace caso. “Sólo maquilla, simula y afirma que las unidades son sometidas continuamente a mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo según las características de cada tipo de autobús”, eso no es cierto y ello, lo debe saber el Jefe de Gobierno, afirmó.

Hugo Bautista destacó que hay 30 metrobuses parados por falta de servicio preventivo. Además, están 75 autobuses modelo 2009 que daban servicio escolar, “parados echándose a perder por falta de mantenimiento”. Otra parte ya está ya se dieron de baja, y “es claro esos no se cuentan”.

Hizo hincapié que Sergio Benito Osorio, maneja una agenda muy distinta a la de los sectores sociales de la capital.

El dirigente del STTP CDMX sostuvo que desde hace 4 meses, está la indiferencia de Sergio Benito Osorio, de no atender ni cumplir con convenios establecidos para reparar autobuses y mejorar el servicio que atiende la red de transporte, la cual da servicio a las clases más desprotegidas de la capital mexicana.

Acusó que lamentablemente, los autobuses que llegan a reparar las autoridades de RTP, no lo hacen de manera correcta, ya que en algunos casos usan aceite quemado, tiene las llantas lisas, las luces no funcionan; algunas unidades viajan con una batería cuando deberían ser dos, por lo que puede provocar una falla en la computadora de la unidad.

