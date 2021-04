Trabajadores de SACMEX temen por su futuro laboral

María Eugenia Rivera tiene 51 años de edad y lleva 26 años trabajando en una de las cuatro empresas que a partir de junio dejarán de gestionar el servicio de agua potable en la capital. Ella, como otros, teme sobre su futuro laboral y por eso insiste ante la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, en su contratación directa por parte del Sistema de Aguas (Sacmex).

El Sol de México informó el 10 de marzo que el Gobierno capitalino tomaría el control de la medición y cobro del servicio a partir del 1 de junio del 2021, que por 27 años fue concesionado a las empresas Agua de México, y las multinacionales francesas Veolia, Iacmex y Tecsa.

En esa fecha, Sheinbaum respondió en una videoconferencia que no renovarían los contratos porque resultaba más caro. El 16 de marzo aseguró que no dejarían sin empleo a los mil 500 trabajadores. Pero María Eugenia no se convence.

"Me preocupa también el tema de la edad, no es fácil, porque aunque tengamos toda la experiencia del mundo y que le hayamos dedicado media vida a esta actividad, difícilmente vamos a encontrar en otro lugar poder hacer lo mismo"

Otros trabajadores entrevistados ayer por El Sol de México, de un grupo de 350 que laboran para la concesionaria Agua de México, comentaron que el 29 de marzo Sacmex y la Secretaría del Trabajo ofrecieron como única alternativa para quedarse con el empleo la creación de una cooperativa, pero la rechazaron. Les dieron apenas tres días para aceptar la propuesta y constituir la cooperativa, y sólo podían afiliarse quienes viven en la Ciudad de México, pero en el caso de Agua de México, 40 por ciento de la plantilla proviene del Estado de México.

Estrella Infante es mamá soltera y teme quedarse sin trabajo en tiempos de la pandemia a causa del Covid-19, pues sería crítico: "Desde un principio la Jefa de Gobierno dijo que nadie se iba a quedar sin trabajo y pareciera que va a suceder todo lo contrario".

Héctor Roberto Pérez explicó que le interesa continuar con el empleo por el Seguro Social, pues su esposa tiene fibrosis pulmonar, y sus padres e hijos también dependen de esto.