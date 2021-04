Trabajadores piden a Sheinbaum ser contratados directamente por Sacmex

Trabajadores de Agua de México, empresa que dejará de medir y cobrar el agua potable el 31 de mayo en la capital mexicana, dirigieron un documento a la Jefa de Gobierno y al coordinador general del Sistema de Aguas (Sacmex), donde les rechazan categóricamente abrir una cooperativa y piden que los contrate la administración directamente.

En representación de los 350 empleados, sólo de esta concesionaria, suscribieron Ricardo Salazar, Juliana López Molina y Juan Ángel Reyes Lucio, para hacerle del conocimiento a la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como del área de Sacmex:

CDMX Sacmex propone crear cooperativas para el cobro de agua

“El 29 de marzo se nos ofreció como única propuesta laboral la creación de sociedades cooperativas, el cual considera un apoyo económico exclusivo de 35 mil pesos. El 30 de marzo, hubo otra reunión de forma contundente se señaló que no existe ninguna otra alternativa para seguir laborando que no sea bajo el régimen cooperativa, comentando que el gobierno de la ciudad tiene la determinación de no más enriquecimiento”.

“El 31 de marzo se habló sobre la posibilidad de un plan B, al ser rechazadas las cooperativas, misma que al día de hoy no ha sido planteada y se desconoce cuál sería la temática de esa nueva propuesta”, dice el documento que consta de cuatro hojas y del cual este diario tiene copia.

Le pidieron al gobierno capitalino contratarlos con los 46 millones 461 mil 530 pesos que anunció el titular de Sacmex, Rafael Carmona.

Además, solicitaron se mantenga o en su defecto se equiparen las prestaciones conforme a la ley que actualmente tienen y se realice una revisión y unificación de salarios a todo el personal contratado.

Asimismo, propusieron sostener una audiencia con Sheinbaum Pardo para llegar a un acuerdo para que no se vea afectada la operación, ni violentados sus derechos laborales.

En videoconferencia, la Jefa de Gobierno, respondió que los mil 500 empleados van a ser incorporados para el trabajo a partir de distintos esquemas, desde la posibilidad de asociarse en una cooperativa hasta la contratación directa.