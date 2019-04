"Somos irresponsables", automovilistas esperan que se genere más cultura vial con las Fotocívicas

Automovilistas aseguraron que lo que en verdad nos falta en la Ciudad de México es Cultura vial para que haya menos accidentes de tránsito en nuestras transitadas calles.

“No nos respetamos, nos aventamos el carro y siempre queremos pasar primero, yo que ando 12 horas en el carro me doy cuenta como a diario se viola el reglamento de tránsito, somos muy irresponsables, el mexicano no cede el paso al contrario dejamos ir la lámina para poder pasar, espero que con las fotocívicas la cosa cambie”, afirmó Javier Torres.

“Yo creo que es lo mismo se llame el programa como se llame, falta mucha educación vial la gente no respeta, ni peatones, ni ciclistas ni automovilistas a todos nos da igual”, afirmó el trabajador del volante.

Andrés Rosales Gallardo, chofer de microbús comentó: “yo creo que con las fotocívicas la gente va a cometer menos faltas al Reglamento de Tránsito porque como deben invertirle tiempo en ir a cumplir con el trabajo comunitario pienso que a nadie le va a gustar perder varios horas de su día antes como sea, cometías una infracción y decías pues que me la apliquen al fin la pago y ya”.

Rosales Gallardo dijo que la medida es buena pues los capitalinos necesitamos una mayor cultura vial para ser más sensibles y ver que no nos cuesta nada perder medio minuto de nuestro tiempo en dejar pasar a alguien o simplemente en no tratar de ganarle la luz roja al semáforo.

Victor Andrade, taxista de profesión mencionó que el servicio público como él deberá cumplir con el Reglamento de Tránsito pues afirmó que a ellos si les cobrarán las faltas en efectivo.

“De por sí no se gana mucho en el taxi como para perder dinero así que es preferible cumplir con todo lo que ya sabíamos para evitar las multas, no nos cuesta mucho cumplir con la norma, lo difícil a veces es el pasaje que nos pide ir más rápido o meternos por donde no hay vuelta y son tercos creen que uno no quiere obedecer pero al final ellos se bajan y el que se queda con la multa es uno”, consideró.

En tanto que el automovilista, Eduardo Solís, consideró que las Fotomultas ayudaban más a que la gente no cometiera infracciones por el hecho de no querer pagar en efectivo.

"Creo que con las Fotomultas a la gente le dolía más tener que pagar la multa y por eso

Incluso hasta nos frenábamos medio metro antes de llegar a las cebras peatonales porque la gente no quería pagar pero también hubo infinidad de quejas, habrá que esperar a ver cómo resulta este programa de las Fotocívicas a ver si en algo cambia nuestra cultura vial”.

En tanto que el automovilista, Raúl López Obregón, mencionó que las Fotocívicas afectarán a los ciudadanos porque éste deberá pone de su tiempo para cumplir con trabajo comunitario en caso de que llegue a cometer el número de faltas viales para tener que cumplir.

“Así como lo plantean se ve que la medida es accesible habrá que ver cómo resulta haber si no se genera más descontento entre la población porque prefiere uno pagará ir a perder el tiempo con trabajo comunitario”.

En el Edomex desconocen las fotocívicas

Solo un 60% de conductores mexiquenses tienen referencia del funcionamiento de las fotocívicas que iniciaron en la Ciudad de México, pero el 100% desconoce que pagaran en efectivo sus multas y no con trabajo comunitario.

En recorrido por municipios metropolitanos como Tlalnepantla, Naucalpan, Coacalco, Ecatepec, Cuautitlán y Nezahualcóyotl, El Sol de México entrevisto a un promedio de cien automovilistas que utilizan su transporte al menos una vez a la semana en la CDMX, ellos tienen referencia del funcionamiento de las fotocívicas que iniciaron este lunes 22, pero desconocen a fondo su aplicación a placas de otras entidades diferentes a la ciudad capital.

El señor Rubén vecino de Ecatepec indicó que si conoce su funcionamiento a base de 10 puntos que serán restados según las infracciones que se cometan y su importancia, pero se sorprendió cuando se enteró que las placas del Estado de México y de otras entidades no participan ya que esta serán multadas a la vieja usanza con sanciones económicas al ser considerados usuarios de otra entidad que no podrán ser controlados con la verificación vehicular.

Un 40% aproximado de los entrevistados indicaron que desconocen en totalidad la aplicación del programa de multas cívicas de la CDMX e incluso indicaron como Lorena que acuden poco a la megalópolis y cuando lo hacen incluso prefieren hacerlo en transporte público como el tren suburbano o el metro, para evitar problemas de tráfico y estacionamiento.

En un cien por ciento y a pesar de sorprenderse con la sanción económica a que serían acreedores en caso de cometer una infracción vial, nadie consideró como una opción el cambiar sus placas por matriculas capitalinas, “no vale la pena yo circulo aquí en el Estado”.

Lourdes vecina de Coacalco Las Flores, le cuesta trabajo adaptarse aun a que existe una frontera que divide la CDMX y el Estado de México, ella vivió toda su vida en la delegación Iztacalco, la mayor parte de su familia vive ahí aun y ahora ella tiene unos 10 años habitando en este municipio mexiquense pero el ir u venir es común, “deberían de homologar todo entre el estado y el DF es lo mismo vivimos la misma gente y vamos y venimos todo el tiempo” dice.