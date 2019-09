Tras muerte de joven, Xochimilco impone prohibiciones a trajineras

Las trajineras que ofrezcan servicios en los canales de la alcaldía Xochimilco tendrán prohibido ofrecer servicio de bocinas y plantas de luz pues “no son pistas de baile”, informó el alcalde José Carlos Acosta tras la muerte de un joven que festejaba su cumpleaños.

En conferencia previo al mensaje donde se detallarán las medidas a tomar, especificó que endurecerán las acciones en el tema del alcohol.

“Se hizo una revisión a la trajinera y se encuentran no menos de 30 envases de cervezas, botellas grande, llamadas patonas, de Bacardi y whisky, vacías. Un exceso de alcohol que los jóvenes no miden, siguen consumiendo una fuerte cantidad”, dijo en conferencia de prensa.

.@XochimilcoAl y @GobCDMX acordamos emitir una nueva reglamentación para prestadores de servicios y usuarios de trajineras, que estará vigente a partir del 1 de octubre. #CiudadSegura #CiudadDeDerechos @Claudiashein pic.twitter.com/mlmoKDgzUF — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 2, 2019

Acosta agregó que los amigos del joven que viajaban en la trajinera fueron examinados por un médico legista, todos estaban con alto grado de estado etílico. Las autoridades de la alcaldía también mantienen comunicación con la familia de la víctima.

Además quedará prohibido y estará fuera de circulación cada canoa que no esté en buenas condiciones. No se podrá prestar el servicio de bocinas y tampoco podrán ofrecer plantas de luz.

“(Las trajineras) No son pistas de baile, es un lugar de paseo, no tiene porque el joven ir bailando y brincando”, señaló el alcalde.

También iniciarán la próxima semana la impartición de cursos de primeros auxilios para los remeros, quienes deberán estar certificados y libre de consumo de drogas. En casos como el que recién ocurrió, el propietario tendrá que hacerse responsable y su unidad no podrá salir a trabajar.

Adicional, la alcaldía dotará a cada trajinera de un salvavidas y chaleco para que quien sepa nadar pueda poder auxiliar a quien lo necesita.

“Hace mucho que no teníamos estos acontecimientos, sin embargo, situaciones como esta nadie las prevé o se imagina, como brincar de una canoa a otra. El canal de Xochimilco no tiene corrientes, no tiene forma de que el agua tenga un movimiento inusual

“El lago no tiene un fondo estable, tiene lodo, una gran cantidad de maleza acuática. Hasta el mejor nadador puede tener problemas para salir si se llega a enredar o se queda atrapado, es fangoso. Alguien puede pisar la superficie pero si intenta caminar, más se hunde, es el tipo de suelo característico de la región”, informó Acosta.