Tras polémica, Mikel Arriola se defiende y asegura que no es homófobo ni intolerante

Mikel Arriola, precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, manifestó su más profundo respeto a todas las expresiones y grupos sociales, y explicó que su propuesta va en el sentido de consultar a la ciudadanía sobre temas que dividen a la sociedad.



Ni intolerancia ni homofobia contra comunidades homosexuales, familias homoparentales o el derecho de decidir de las mujeres.

“Hay que ser muy claros, siempre he sido un funcionario que ha respetado a todos, que he tenido contacto con todos, pero yo creo que la ciudad no puede vivir dividida, y por eso hay que utilizar mecanismos modernos como las encuestas para poder dilucidar estos temas con profundo respeto a todas las expresiones”, indicó.

El aspirante a gobernar la Ciudad de México consideró que se debe escuchar a la sociedad y "tener un pulso muy claro de lo que se piensa sobre estos temas, y eso fue lo que plantee, siempre con profundo respeto a todos los grupos sociales".

En entrevista, reconoció que la sociedad en la capital del país es muy diversa y debe asumirse como tal, por lo que es necesario realizar verdaderos ejercicios democráticos, donde se escuche a todos para devolverle el orden a la ciudad.

“Yo me voy a sentar con todos, porque la voz de todos suma para la toma de decisiones de la ciudad, anteponiendo ante todo el diálogo”, subrayó Mikel Arriola.

Quizá no está enterado que tenemos Constitución: Mancera

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera le respondió al candidato, al cual le recordó que existe una Constitución en la capital, por si no la conocía.

Esta bien que se utilice para temas electorales, pero hay una Constitución, hoy la Ciudad de México tiene una Constitución y tiene un avance ya ganado, además de interpretaciones de la Suprema Corte y de otras instancias en donde se ha debatido. Entonces, quizá alguien no está enterado que tenemos Constitución.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Mancera aseveró que modificar esta Constitución no será tan sencillo "si no fue fácil que se publicara y que se tuviera como hoy la tenemos, entonces modificarla, solo será a través de reglas y disposiciones que la propia Constitución establece".

El artículo 11 indica que "se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas o hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil".

En el cierre de campaña del candidato del PRI por la gubernatura de la capital, Mikel Arriola prometió que de ganar la eleccionessometerá a consulta pública temas como el aborto, la adopción y el matrimonio gay.

