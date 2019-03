Tras volverse viral, Sheinbaum revela por qué viaja en el Metro

A casi tres meses de la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, apareció una foto de ella viajando en el Metro, informó que lo está haciendo entre dos a tres días a la semana para supervisar el servicio.

Aseguró que ya tiene tiempo trasladándose en este transporte público, uno de los más usados en la capital mexicana.

La mandataria capitalina vive en la alcaldía Tlalpan, y llega en su automóvil a la estación Taxqueña o General Anaya, se baja en Zócalo para llegar a las audiencias públicas que inician a las 6:00 horas de martes a viernes.

Foto: Notimex

“Sí, varios días llego, no todos los días. Me interesa mucho viajar en el metro, bueno, no es que nunca haya viajado en Metro, eh, pero me interesa supervisar cómo está el Metro, cuál es la circunstancia, pues hay muchos problemas que tiene el Metro todavía”, platicó.

“Desde un problema de limpieza general, que lo está atendiendo la directora general (Florencia Serranía). Las estaciones, los trenes, etcétera, hay un tema evidentemente de operación que también lo está atendiendo (...) ojalá pudiera ser de la noche a la mañana pero requiere más tiempo”, añadió.

En la imagen se observa que no se mete al vagón exclusivo de las mujeres, respondió que no porque a las 5:10 de la mañana todavía no hay división entre mujeres y hombres.

“Me subo a la línea dos porque a veces me llevan, como supervisión, o a veces también tomo un taxi o el micro si hace falta”, aseveró.

Foto: Especial

Al cuestionársele si no le temía a un asalto, indicó que se está subiendo al transporte público como lo hacen todos los ciudadanos para ver cómo está la seguridad.

“Pues precisamente porque yo creo que todos somos ciudadanos y hay que usar el transporte público, yo lo dije cuando entré, cuando di mi discurso el cinco de diciembre dije que iba a viajar en mi auto o en transporte público y pues, viajo en transporte público también”, expuso.

100 días de gobierno de Sheinbaum

Al ser cuestionada del cómo calificaba la seguridad a sus casi 100 días de gobierno, indicó que todavía no era tiempo de pedir apoyo al gobierno federal, sobre todo porque la Guardia Nacional todavía no estaba en operación.

¿Y va a permitir que entre la Guardia Nacional? Se le insistió.

Pues, ya veremos en el momento en que ya esté formada. Nosotros, como saben, estamos reforzando la policía de la Ciudad de México; había muy pocos elementos.

Anunció que el domingo tomará juramento de todos los jefes de cuadrante, y se incorporan 400 nuevos policías, cadetes que saldrán de la Universidad de la Policía.

El 17 de diciembre dará su informe de gobierno en el Auditorio Nacional.