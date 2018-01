Trata de personas se combatirá con toda firmeza: Salomón Chertorivski

México.- En la capital del país, la trata de personas se combatirá con toda firmeza, aseguró el precandidato a jefe de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Salomón Chertorivski Woldenberg.

Sin embargo, dijo que de ninguna manera se va a atacar la prostitución, siempre que quien la ejerza, lo haga por decisión propia de que así quiere ganarse la vida.

“A ellas y ellos hay que cuidarlos y darles todos los elementos para que pueda hacerse con seguridad, con legalidad y cuidando que sus derechos humanos no sean vulnerados”, aseveró.

“Soy un hombre que le debe todo a México, creo en el servicio, en el bien común, y sé lo que me toca hacer”, subrayó.

“Asumo mi papel de liderazgo que tengo que jugar y de lo que tengo que trabajar para construir política pública que permita avanzar en todos los rubros”, expresó.

Por otro lado, al reunirse con miembros de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa y vecinos de la colonia Santiago Acahualtepec Segunda Ampliación de esta demarcación, manifestó su aspiración a que todos puedan ver lo que ha hecho en su vida y a que puedan medir resultados concretos.

Dijo que duele la ruptura de la confianza que existe entre las autoridades y los ciudadanos por la falta de cumplimiento de las cosas que deberían ser básicas, porque muchos prometen y no cumplen.

"Está difícil reconstruir una comunidad que nazca de la confianza, pero estoy seguro de que con pequeños actos, hablar con la verdad, tener un diálogo frontal y demostración de hechos, se puede lograr", afirmó.

Chertorivski Woldenberg expuso siete temas fundamentales que afectan a la ciudad y sobre los que se tiene que trabajar, así como sus soluciones, entre los que destacó la falta de agua y la inseguridad.

En este sentido, garantizó que resolverá el problema del agua con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos en seis años, y en materia de seguridad, dijo: "Tenemos que hablar de ingreso, empleo y de que vaya mejor económicamente para reforzar el tema".

“En cada espacio que he estado como servidor público me han dicho que no es fácil y que no se va a lograr, pero lo he realizado", agregó ante los empresarios y ciudadanos que le mostraron su respaldo.

