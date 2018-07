Por al menos una hora, suspenden servicio del Tren Ligero por falla

Por al menos una hora, el servicio de Tren Ligero de la Ciudad de México fue suspendido de la estación Tasqueña a Vergel por una falla, provocando caos y enojo entre los usuarios.

A través de su cuenta en Twitter, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX informó que:

#Importante por falla en #TrenLigero, nuestro servicio se brinda de forma provisional de por tal motivo sin servicio de estación #Vergel a terminal #Tasqueña en breve restablecemos nuestro servicio. Gracias — STE DF CDMX (@STEDF_CDMX) 23 de julio de 2018 #Importante se restablece nuestro servicio de #TrenLigero Gracias

Agradecemos su preferencia, recuerde su seguridad es nuestra prioridad — STE DF CDMX (@STEDF_CDMX) 23 de julio de 2018

Y una hora después afirmó en otros tuit que el servicio en el Tren Ligero se restablecido.

En redes sociales, diferentes usuarios se quejaron del servicio del sistema de transporte.

“Oooooootra vez el @STEDF_CDMX no funciona. Miles de personas no pueden trasladarse por tren ligero porque de nuevo no sirve. La #CDmX es la Ciudad de la inmovilida”, escribió el usuarios @Hectorcolinc