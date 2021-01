Trenes de L1 del Metro circularán con 200 metros de distancia de seguridad

Los 10 trenes con los que se reactivará el servicio en la Línea 1 del Metro tendrán una distancia de seguridad de 200 metros, ya que se trata de una operación emergente y acotada luego del incendio que el pasado 9 de diciembre consumió un transformador de la subestación eléctrica Buen Tono, que abastece la energía de las líneas 1, 2 y 3 y dañó el Puesto Central de Control 1, que controla la operación de las línea 1 a 6.

En su informe de este miércoles, la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía, detalló que, toda vez que se opera con un puesto central de control provisional, la distancia de seguridad de los trenes será de 200 metros para prevenir posibles alcances. Además de que la operación de los trenes será mediante el pilotaje automático y el monitoreo se hará con un sistema de telemetría desarrollado en 2019.

“El pilotaje automático es el sistema compuesto por todo el equipamiento y señalización que va sobre la vía y el equipamiento embarcado sobre los trenes. Las líneas están segmentadas en circuitos, y cada circuito lleva una señalización especial.

“Hay un programa que se le da a los trenes en su sistema embarcado y la vía va censando el tren a su paso; y ese programa –con la señalización de la vía– no permite que un tren pueda avanzar de un circuito a otro sin que entre estos exista al menos una distancia de seguridad de 200 metros”, explicó la ingeniera Serranía Soto.

Esto quiere decir que para que un tren avance debe esperar a que el que está delante también lo haga, para evitar alcances como el ocurrido en 2015 y 2019 en las líneas 5 y 1 del Metro, respectivamente.

“El tren que se encuentra en el Circuito C, para pasar al D requiere siempre dejar sus 200 metros entre el tren que va detrás y el tren que va adelante. Es como en una rueda de la fortuna, en donde cada carrito de la rueda está pegado y no puede uno acercarse al otro, todo el tiempo hay esa distancia que garantiza que no va a haber un acercamiento de trenes”, detalló.

El segundo elemento para la operación segura de la Línea 1 es el sistema de telemetría, mediante el cual se podrá conocer “el estado que tiene cada tren en su pilotaje automático, en sus motores, en sus puertas, en sus sistemas de accionamiento de alarmas” y el tercero es la radiocomunicación tetra entre los reguladores del Puesto Central y los operadores de los trenes.

De esta manera se garantiza un pilotaje automático con distancia de seguridad de 200 metros, el monitoreo en tiempo real de cada tren y la comunicación de éstos con el Puesto Central de Control 1 provisional, que se instala en la macro plaza del Conjunto Delicias 67, en el Centro Histórico.

