Tribunal suspende reconteo de votos por la alcaldía Cuauhtémoc

Los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobaron la suspensión del reconteo de votos por la alcaldía Cuauhtémoc hasta que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México motive adecuadamente la razón de ese ejercicio.

María Silva Rojas, magistrada presidenta de la Sala, cuestionó que el Tribunal capitalino solo justificó el reconteo en el hecho de que los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México no atendieron de manera correcta las solicitudes de recuento que les fueron formuladas.

“En ese sentido, y considerando que dichas solicitudes no han recibido una respuesta adecuada, la propuesta que hago a este pleno consiste en ordenar al tribunal local que emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada que permita, de ser el caso, que dicha respuesta sea revisada en una segunda instancia. Así este proyecto no propone revocar el recuento porque no se reúnan los requisitos necesarios para que se lleve a cabo ni propone confirmar la orden de no realizarlo, porque como ya mencioné en realidad no existe un análisis adecuado respecto a si se satisfacen o no los requisitos necesarios para llevar a cabo el recuento que se solicitó.

“Implica que se revoque este acuerdo para que el Tribunal revise exhaustivamente estos requisitos, los argumentos que se expusieron en las pruebas para emitir una nueva resolución fundada y motivada en que determine si procede o no el recuento solicitado”, dijo Silva Rojas. El resto de los magistrados apoyaron la propuesta.

Esta orden ocurrió minutos antes de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México iniciara la sesión del reconteo de votos. Hasta el mediodía, los distritos 9 y 12 esperaban instrucciones. Sus sesiones se pueden seguirse en vivo a través de Youtube.

Alcaldesa electa Alessandra Rojo de la Vega con vecinos de la Cuahutémoc. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

Alessandra Rojo De la Vega, quien hasta ostenta el documento de alcaldesa electa, agradeció el apoyo de los vecinos de Cuauhtémoc. Los acompañó en la protesta que realizaron poco antes de la decisión de la Sala Regional en el Ángel de la Independencia.

“Aunque le pese al Monrealato la gente en Cuauhtémoc ya decidió votar por la libertad y la esperanza. Le ganamos a las mafias del poder, enfrentamos extrema violencia, acoso, abuso y eso lo vamos vencer también la corrupción”, dijo.

En conferencia de prensa, Caty Monreal y representantes de Morena, hablaron sobre la impugnación de la elección en la alcaldía Cuauhtemoc y el recuento de votos. / Fotos: Nadya Murillo / El Sol de México

Los habitantes de la alcaldía que la apoyan llevaron pancartas con mensajes como “Yo defiendo mi voto por Ale” y “El fraude fue en la presidencia”

“Vamos a garantizar nuestra victoria y vamos a vender la corrupción de los Monreal”, insistió De la Vega.

Al mismo tiempo Caty Monreal ofreció una conferencia de prensa. “Esperemos lo que digan las autoridades”, dijo sobre la suspensión del reconteo.