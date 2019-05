Tribunales decidirán velocidad permitida para conducir

La Secretaría de Movilidad tendrá que defender en los juzgados una de sus decisiones recién implementadas: el aumento a os límites de velocidad de 50 a 80 kilómetros por hora en ocho avenidas de laCiudad de México.

Y es que el ex coordinador de la extinta Autoridad del Espacio Público, Roberto Remes, interpuso el amparo 530/2019 en contra del aumento a los límites de velocidad alegando que no se siguió el proceso legal correspondiente y que no hay evidencia técnica para aprobar tal decisión.

El recurso del también activista en te-mas de movilidad y espacio público fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que citó a audiencia incidental el próximo miércoles 15 de mayo, para presentar pruebas y alegatos. En ese sentido Remes adelantó a El Sol de México que presentará los resultados de algunas inspecciones de seguridad vial que se hicieron de manera independiente en las avenidas donde se incrementó la velocidad, cuyos resultados, dijo, demuestran que no se debió incrementar el límite.

Estimó que la respuesta de la Secretaría de Movilidad será la presentación de un estudio mediante el cual analizaron“cómo maneja la gente en estas vialidades, es decir, a qué velocidad viaja. Habla también de que hay alta siniestralidad en esas avenidas”.

Al respecto Roberto Remes apuntó:“No se pueden tomar decisiones analizando sólo la velocidad de los vehículos y decir 'como aquí manejan muy rápido tengo que incrementar los límites'. Es como decir 'como aquí roban mucho, pues en la noche ya no es delito'. Nos vamos a esas barbaridades”.

Como contrapropuesta planteó que en lugar de aumentarse las velocidades, se deben generar condiciones para pacificar el tránsito y una opción podrían ser reductores de velocidad que permitan circular a 50 kilómetros por hora, pero nomás.

“Sí hay cosas que se pueden hacer para lograr el cumplimiento (del Reglamento de Tránsito). Si el mundo se está moviendo hacia la reducción de velocidades, ¿porqué el actual gobierno va a ser más fregón que el resto del mundo incrementando las velocidades?”, cuestionó.