Ubican a 10 grupos en 8M

El Gobierno de la Ciudad de México tiene identificados a una decena de colectivos que se dedican cometer actos de violencia durante las manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Sobre este tema, la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar hizo un llamado a todos los colectivos para que se manifiesten en paz.

“Hacemos un llamado para que el próximo martes 8 de Marzo, marchemos en paz, con alegría y libertad y reiteramos que el operativo que desplegará la Secretaría de Seguridad Ciudadana será únicamente para proteger la integridad y seguridad de las participantes y de quienes pasan por ahí como transeúntes porque el Gobierno no reprime las manifestaciones", dijo ayer en conferencia de prensa.

Por su parte, Marcela Figueroa, Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC informó que en esta ocasión serán desplegadas tres mil policías del Agrupamiento Ateneas para resguardar a los diversos contingentes.

La funcionaria explicó que las mujeres policías sólo llevarán consigo casco, escudo, coderas, rodilleras y un extintor además de aclarar que ese grupo de uniformadas no utiliza gas lacrimógeno en estas protestas.

“Tiene mucho que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no compra ese tipo de gas aunque la Ley de Seguridad si lo contempla, en los protocolos internos se determinó no usar ese tipo de armas no letales en manifestaciones de este tipo”, aseguró.

CDMX 8M: Estos serán los contingentes que estarán presentes en las marchas del 8 de marzo

También recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la dirección de Asuntos Internos de la SSC acudieron a la fábrica donde se adquieren los 400 extintores para supervisar el llenado ya que se había comentado que extintores podrían llevar al interior alguna sustancia no propia de los mismos, motivo por el cual se llevó a cabo esa supervisión.

En caso de que se presenten hechos violencia, la Subsecretaria dijo que se llevarán a cabo encausamientos para pedirle a las manifestantes que tengan palos, bombas molotov u objetos propios para agredir, que los entreguen pues no solo ponen en riesgo a quienes se expresan de manera pacífica sino a ellas mismas.

El contingente partirá el martes en punto de las 16:00 horas del Ángel de la Independencia y harán una pasará en la ex Glorieta a Colón para seguir por Reforma, Avenida Hidalgo, Eje Central y calle 5 de Mayo para llegar a la Plaza de la Constitución donde se llevará a cabo un mitin y un pronunciamiento que se calcula dure entre una hora a una hora y media.

También se espera que haya otra movilización del Monumento a la Revolución, ambas estarán acompañadas por elementos del SSC, personal de chaleco naranja que es un grupo de diálogo y convivencia y por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.