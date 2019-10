Listo la próxima semana análisis sobre revocación a La Feria de Chapultepec

La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles adelantó que la próxima semana tendrá listo el análisis jurídico y administrativo que permitirá decidir si es viable o no la cancelación del permiso de operación a La Feria de Chapultepec luego de que el pasado sábado ocurrió un accidente fatal que dejó dos muertos y dos más lesionadas.

Tras comparecer ante el Congreso capitalino, la funcionaria comentó que el área de jurídico está haciendo la evaluación de las bases del permiso de uso, goce y aprovechamiento que se dio a la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec y que fue actualizado el 1 de diciembre de 2017.

“Nuestra área jurídica está haciendo la revisión de todas las condiciones, una de las condiciones importantísimas son las de seguridad de los visitantes y es la revisión que estamos haciendo”, comentó en entrevista con medios.

CDMX Buscan falla mecánica que causó accidente en juego Quimera de la Feria de Chapultepec

Esto luego de que por la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara que se evaluaría la cancelación del permiso a la empresa encargada de la operación de La Feria de Chapultepec debido a varios “incumplimientos administrativos”.

pic.twitter.com/Yk3NKXNDsf — LA FERIA (@LaFeriaDeChapu) October 4, 2019

La secretaria Marina Robles explicó que también está en análisis el permiso de 50 años que se otorgó a principios de los años 90 al Lienzo Charro, ya que de origen no se fijó una contraprestación, por lo que este espacio nunca ha aportado recursos a la Ciudad de México.

CDMX Alcaldía Miguel Hidalgo se deslinda de accidente en la Feria de Chapultepec

“El Lienzo Charro nunca ha pagado contraprestación, no se fijó una contraprestación, viene establecido (en el permiso) que no hay una contraprestación, no hay un adeudo porque de origen no se fijó una contraprestación”, explicó.

Y añadió: “la ciudad merece que un espacio tan atractivo como ese ofrezca una contraprestación que les permita a las personas de la ciudad gozar de esa contraprestación”.