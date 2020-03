Reportan balacera afuera de Torre Diana sobre Río Misisipi

Usuarios de redes sociales dieron a conocer una balacera afuera de la Torre Diana ubicada sobre Río Misisipi y Río Lerma, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, dos hombres en una motocicleta intentaron asaltar a una persona que salía de una casa de cambio.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO

Una bala perdida atravesó un vidrio de Torre Diana

Los asaltantes dispararon al policía, quien repelió la agresión mientras que un conductor de servicio de taxi, que transitaba por el lugar, resultó herido.

Que está pasando carajo .... afuera de mi trabajo balacera pinché miedo, @lopezobrador_ se te está destruyendo el país haz algo !!!!

Las autoridades informaron que en breve darán más detalles sobre el incidente.