Últimos liberados tras operativo en Tepito son familiares de El Lunares: García Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las tres últimas personas que fueron liberadas por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, luego del operativo del pasado 22 de octubre en Peralvillo 33, son familiares de El Lunares, presunto líder de la Unión Tepito.

En entrevista al término de la reunión de gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia, García Harfuch comentó que "algunos de los liberados son familiares del líder de la Unión Tepito, tienen parentesco y antecedentes penales y vamos a seguir en la búsqueda del líder de la célula y de otros que eran dueños de ese centro de operaciones".

García Harfuch llamó a la ciudadanía a que confíe en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"El llamado a la ciudadanía es que sigan confiando en nosotros porque estamos recibiendo bastantes denuncias. A partir de ese operativo se generó mucha confianza y nos han llegado denuncias de otros centros similares (a Peralvillo 33) que hay en la Ciudad".

Reiteró que serán respetuosos de todas las resoluciones del juez, además de que revisarán a fondo las puestas a disposición y las imprecisiones que haya habido.

"Ustedes vieron lo que se aseguró, están pasando eventos graves en la ciudad desde hace algunos años donde tenemos que sacar las armas de fuego, la cantidad de droga y sobre todo el tipo de armas de fuego que hay en la calle".

Sobre esta última liberación de detenidos tras el operativo en Peralvillo 33, el titular de la SSC afirmó que revisarán los horarios del tiempo que se asienta entre la detención y la puesta a disposición porque del lugar dijo que están seguros de que fue ahí.

"Para nosotros el operativo fue un éxito, se desarticuló uno de los centros de operaciones del crimen más importantes que hay, se aseguraron una gran cantidad de drogas y el hecho de que esas armas no estén en la calle para nosotros es un éxito".

Comentó que a los tres días detuvieron a otros tres integrantes de La Unión de Tepito con armas largas, casi dos mil cartuchos y granadas.

"Esas armas no pueden estar en la calle, yo no lo considero un fracaso y más por lo que estamos sacando de las calles, el aseguramiento, porque ese centro de distribución ya no está, porque ahora ya no tenemos policías ahí cuidando ese centro de distribución de droga".

También comentó que para que haya judicializaciones de los detenidos fortalecerán el área jurídica, serán más precisos en las puestas a disposición y en los informes además de darle mucha capacitación a los uniformados.

Sobre la detención de integrantes de La Anti Unión dijo que se trató de un seguimiento a las detenciones previas y entre ellos fue aprehendido un menor de edad.

El mando detalló que esa célula delincuencial se trata de una de las más violentas que está relacionada con varios homicidios.

Por último dijo que en Iztapalapa hubo un triple homicidio y las personas estaban en una fiesta familiar y una de las víctimas fue una menor de edad.

"Por eso tenemos la necesidad de operar y sacar estas armas de la calle, apenas estamos en la investigación de este caso", concluyó.