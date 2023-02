Un año después, certifican banco de ADN de la Fiscalía capitalina

Aun año y cinco meses de su inauguración, el Banco de ADN de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue certificado como laboratorio en Ciencias Forenses en materia de genética.

El Banco de ADN inició sus operaciones desde agosto del 2021 sin tener una certificación internacional que lo acreditara, competente e imparcial. La razón del retraso, en palabras de la fiscal de justicia, Ernestina Godoy, fue la exigencia de seguridad e higiene.

La Fiscalía General de Justicia local informó que a los seis meses de operación, el banco estaría en condiciones para recibir la certificación; sin embargo, se enfrentó a problemas como la sede del inmueble, en la colonia Doctores, pues el tránsito pesado de la zona representaba un riesgo a la calibración de su equipo.

No era de que tenía que ser bonito, estético o funcional, se tenía que cumplir con planteamientos muy exigentes. En los acabados tuvimos algunos problemas porque no era ese material, porque ese material no permitía la limpieza, higiene, que exigía un laboratorio de esta naturaleza y de este nivel

“Dijimos: si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. No fue fácil, fue tardado, la propia construcción no fue tan sencilla”, declaró Godoy ayer en un evento público en el que la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) le otorgó la certificación.

El personal de la Fiscalía contó con la asesoría del personal pericial especialista en la materia tanto local como extranjero, además de la obtención de un software aprobado en Argentina para la recopilación de datos genéticos.

Ya con la Norma ISO/IEC17025, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está lista para auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos como feminicidio, lesiones, privación de la libertad personal con fines sexuales y violación, entre otros.

Es un espacio único en su clase en América Latina, capaz de generar cerca de seis mil perfiles genéticos mensualesErnestina Godoy Ramos

Ernestina Godoy aseguró que los 31 especialistas que laboran en el banco también recibieron las más altas certificaciones y recordó que la creación de dicho laboratorio es parte de las 11 acciones incluidas en la Alerta de Violencia de Género, emitida por el gobierno local.

La funcionaría informó que la sede del banco es resistente a ataques o intentos para afectar la información que resguarde. “Es un espacio único en su clase en América Latina, capaz de generar cerca de seis mil perfiles genéticos mensuales”, explicó Godoy Ramos.

De manera mensual, el Laboratorio en Ciencia Forense, en la disciplina de Genética para detección de ADN, podrá producir aproximadamente seis mil perfiles genéticos y contará con el trabajo de 31 expertos, todos ellos también certificados. Sus resultados podrán aceptarse como prueba plena en los tribunales.

“Fueron más de dos años de trabajo. Lograr esta acreditación no es fácil, es una norma internacional muy demandante. Todas las normas ISO son consensuadas por todos los países y ponen los requisitos más altos. Las pruebas que se hagan hoy aquí tendrán reconocimiento a nivel internacional por la acreditación que hoy están logrando”, dijo María Isabel López Martínez, directora de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) Godoy confió en que los trabajos a realizar ahí tendrán el rigor científico e irrefutable que caracteriza a la fiscalía a su cargo.

Es la primera vez en la historia de los servicios periciales de la Ciudad de México que se cuenta con un laboratorio que obtuvo la acreditación a través de la EMA, lo que significa el reconocimiento de la competencia y confiabilidad de los resultados.