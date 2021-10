UNAM contra violencia a mujeres: así es su programa integral

El aumento de la violencia hacia las mujeres provocó que instituciones como la UNAM y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México desarrollaran una atención integral a las solicitudes de atención psicológica que solicitan las afectadas.

En estos programas, las víctimas acceden a un tratamiento psicológico, son acompañadas legalmente y tienen la opción de acudir a un albergue, además de que se les brinda seguimiento a su tratamiento emocional.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, la violencia hacia el sector femenino se incrementó 24 por ciento en el país a causa del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Y son las mujeres, en más de 60 por ciento, las que solicitan que un psicólogo las escuche en los programas de atención emocional que ofrecen tanto la UNAM como el Consejo Ciudadano local.

En un informe presentado el jueves pasado, el Consejo Ciudadano indica que recibe en mayor medida solicitudes de mujeres para ser atendidas por un psicólogo. Pues de 66 mil 786 peticiones que le han presentado de 2020 a septiembre de 2021, 69 por ciento proviene del sector femenino, 27 por ciento del masculino y cuatro por ciento omitió el dato.

En entrevista con El Sol de México, el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, considera que esta situación se da porque “las mujeres se comunican más y hablan más de las emociones y también porque son víctimas”.

Por su parte, David Amaya Mora, supervisor del programa de atención psicológica de la UNAM, explica que de las 65 llamadas telefónicas que se atienden diariamente, 63 por ciento son de mujeres.

Entre los temas que más se abordan están problemas de pareja, depresión y ansiedad. Y abunda: “Hay un grupo que tiene que ver con los problemas de pareja, identificamos violencia, y entonces las personas nos dicen que han roto con la pareja y esa es una de las consecuencias, se pueden llegar a sentir tristes, tienen muchos problemas con la pareja, discusiones, hay reacciones violentas de una parte o de la otra, están inconformes con su relación, se enteraron de una infidelidad, etc, entonces esas son llamadas que son muy constantes en la línea”.

Para atender los casos de violencia tanto la UNAM como el Consejo Ciudadano tienen un programa integral para ayudar a las víctimas y brindarles protección. Además del seguimiento a su tratamiento psicológico también se les brinda asesoramiento jurídico, en caso de que quieran denunciar ante el Ministerio Público y se les proporcionan teléfonos y lugares para acudir a albergues donde se sientan protegidas.

En la UNAM, una vez que se inicia un tratamiento psicológico éste puede durar de seis a ocho sesiones semanales de 50 a 60 minutos cada una, mientras que en el Consejo Ciudadano el seguimiento puede ser de nueve a 12 sesiones semanales, dependiendo del padecimiento y pueden ser de manera presencial o en línea.

Los teléfonos a los que pueden acudir son: 55 55 33 55 33 (Consejo Ciudadano) y 55 50 25 08 55 (UNAM).

Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano, indicó que otro de los temas que más atienden son la depresión y la ansiedad. “El 80 por ciento de los mexicanos en algún momento de su vida van a padecer alguna depresión profunda. La depresión profunda es la antesala en muchas ocasiones de la planeación, de la tentativa suicida, es un estado de alerta (...) que sí es posible resolver cualquier situación por grave que sea si uno tiene un acompañamiento experto, en este caso de psicólogos y psicólogas”.

Para el especialista de la UNAM, David Amaya, es importante que las personas con depresión acudan con un experto, porque en ocasiones tardan años en atenderse y también podría tomarles años recuperarse.

"Para que se entienda, usted tiene a la mejor una dificultad porque no ve bien y entonces no es lo mismo que vaya al oculista el día de hoy, que le den unos lentes que le ajusten y ayuden a que la pérdida de visión no sea tan amplia, a que usted llegue después de 14 años, pues su vista se ha deteriorado", ejemplifica.