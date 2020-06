Unidad Habitacional Ferrería, afectada tras sismo

El sismo del martes pasado de 7.5 grados recordó al gobierno de Claudia Sheinbaum que no debe retrasar la reconstrucción, ya que el nuevo temblor trajo consigo más damnificados y más zonas afectadas, como es el caso de la Unidad Habitacional Ferrería, que en una línea específica de 20 edificios -donde habitan 240 familias- éstos presentan una inclinación hacia atrás, aspecto que ya es analizado por peritos.

En un recorrido realizado por El Sol de México en la zona se pudo constatar que los edificios que están en la parte trasera del multifamiliar tienen una inclinación hacia atrás, lo que le da una separación de casi 40 centímetros de la zona de las escaleras. Cuando fueron inaugurados hace 13 años, los edificios tenían una pequeña separación del área de escaleras de 20 centímetros y ahora es del doble, incluso se ve la diferencia con las torres de enfrente, que no presentan esta anomalía.

El señor Rodrigo Figueroa, vecino del lugar comenta que la unidad habitacional tiene 13 años de haber sido inaugurada y que empezó a irse o ladearse hacia atrás con el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero con el del martes 23 de junio la inclinación es mayor.

“Hace tiempo trajeron una máquina e hicieron hoyos del lado de la Alameda (donde está la mayor afectación), desde el otro temblor se empezaron a ladear los edificios, pero con éste se hizo mayor la abertura. Ya vinieron de gobierno, ya vinieron de protección civil”.

La respuesta del peritaje hecho a la unidad habitacional se los van a dar en julio próximo, por ahora espera que la falla no represente un desalojo de los edificios, pues por el momento ninguno de los 240 departamentos ha presentado fracturas o grietas, sólo es la inclinación.

Sin embargo, en la zona de los patios hay un hundimiento que hace levantar y pisar de manera irregular el adoquín que tienen en el piso.

PELIGRO PARA EL VECINDARIO

Otra de las zonas que han resultado con severas afectaciones por los sismos ha sido la Roma-Condesa. Aquí hay inmuebles dañados durante el temblor de 2017 que no han sido reparados, sólo están deshabitados a la espera de su rehabilitación o de su reconstrucción.

Sin embargo, aquí el problema es el peligro que representan para el vecindario, pues los habitantes de los inmuebles de al lado son los más afectados.

Como ejemplo está el edificio de Puebla 260, que está ladeado hacia el poniente. Se encuentra deshabitado desde el 2017, pero no es el único, ya que los dueños de los predios contiguos, el 258 y el 262 también están vacíos. En esa calle no son los únicos afectados pues el edificio de tres niveles que está enfrente, con el número 259, el cual presenta también cuarteaduras en su fachada, esta vacío. En esta zona no se ven colocadas cintas que alerten sobre el peligro que representan para los transeúntes.

De lado de la Roma Sur, en Tlacotalpan hay varios inmuebles con afectaciones nuevas y viejas. Ayer, al mediodía, había peritos -Directores Responsables de Obra- en el número 37 para determinar los daños que sufrió el pasado martes.

Ese día este diario fue testigo cuando una pareja de jóvenes llegó hasta el inmueble ubicado en Quintana Roo 3 -que había sido acordinado por las fracturas que presentaba- y pidió al personal de protección civil que fuera a revisar su edificio ubicado en Tlacotalpan 37 ya que presentaba diversas fracturas en su interior después del temblor.

En el número 84 de esa misma calle hay una casa de dos niveles que tiene sellos de clausura en el exterior y que a simple vista presenta fracturas de metro y medio en su fachada.

Las afectaciones de este inmueble han provocado también daños en los predios 82 y 86. El señor Fernando Castillo, trabajador de la administración del edificio de Tlacotalpan 82, dice en entrevista que presentaron ya una denuncia ante las autoridades por los daños que está causando el edificio de a lado, cuya pared se está inclinando cada vez más hacia su lado.

“No sé quién sea el dueño de esa casa, pero sí viene gente a cuidarla, incluso he visto gente de traje que se mete a esa casa y no solamente ha afectado nuestro edificio también la casa de al lado, que la intentan vender y no han podido por todas las fracturas que presenta”, comenta.