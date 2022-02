Unidades temporales de atención covid se quedan medio año más

Las Unidades de Atención Temporal Covid-19 ubicadas en Tlatelolco y Lindavista operarán seis meses más, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) extendiera su presencia debido a que “es de urgencia inmediata la continuidad de los servicios ante las próximas olas pandémicas que podrían presentarse en nuestro país”.

Hace más de una semana la Ciudad de México cambió a semáforo amarillo, luego de presentar un incremento en hospitalizaciones y casos positivos en los centros de salud y quioscos, aunque en los últimos días ha tenido una estabilización, según el titular de Gobierno Digital, Eduardo Clark. Hoy la ciudad reporta dos mil 348 camas ocupadas de las seis mil disponibles (39 por ciento).

El Centro de Atención Temporal Covid-19 Tlatelolco se inauguró en septiembre de 2021, en donde actualmente hay 164 camas totales, de las cuales 144 son de hospitalización y 20 de terapia intermedia. En tanto, el Centro de Atención Temporal Covid-19 Lindavista, inaugurado el 28 de enero de 2021, cuenta con 40 camas totales, 35 con pabellón respiratorio y cuatro con terapia intermedia.

“En términos de la continuidad del servicio, el plazo de entrega de los servicios se estableció a partir del día natural siguiente a la notificación de la adjudicación y hasta por seis meses”, indica el documento de licitación con fecha del 12 de enero de 2022.

En un recorrido realizado por El Sol de México en ambos hospitales, se observó la llegada de dos carrozas de la empresa Gayosso en un lapso de hora y media a la unidad temporal Tlatelolco, así como de dos ambulancias de Cruz Roja. Según el encargado de seguridad, de las ocho de la mañana a las 13:30 horas sólo cuatro pacientes ingresaron al centro de salud.

Ahí Eva Vázquez espera a su hijo de 44 años que es padre de dos menores de edad, está intubado luego de sufrir una pulmonía grave a pesar de que cuenta con las dos dosis de la vacuna AstraZeneca.

“Él ingresó el 18 de enero y fue muy rápido, me pidieron documentación y en un lapso de 30 minutos ya estaba dentro. Me desconcierta mucho la situación porque está vacunado y se dice que ya no te daría fuerte, pero no, él está grave.

En tanto, en el Centro de Atención Temporal Covid-19 Lindavista el movimiento e ingreso de pacientes es mucho más tranquilo, pues de acuerdo con personal interno del centro de salud están ocupadas 30 de 40 camas y no hay una saturación en el servicio.

“Para atender el crecimiento número de ciudadano diagnosticados con el virus Sars-Cov2 y evitar que se alteren los servicios de salubridad derivados de la propagación de este virus, el IMSS atenderá a la población en Unidades Temporales Médicas mismas que se habilitarán temporalmente en espacios extraordinarios y estos deben de contar con las instalaciones, áreas y equipos necesarios para la debida atención médica de los pacientes que serán atendidos en dichas unidades”, indica el documento de licitación para estos servicios.

De acuerdo con la licitación para ambas unidades, la prestación de los servicios será previsto por la empresa Creatividad e Integración en Servicios Médicos S.A. de C.V., la misma que operó el Centro Banamex. En Tlatelolco por 158 millones 292 mil 56 pesos, mientras que en Lindavista es por 79 millones 853 mil pesos.