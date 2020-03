Universidad de la Policía arranca sus cursos

Las reglas de selección que deberán cubrir quienes aspiren a ser policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el perfil de investigador fueron difundidas en la Gaceta del Gobierno local.

Asimismo, se publicaron los lineamientos para escoger a quienes cursaran los estudios necesarios a fin de desempeñarse como vigilante.

En el primer caso, el perfil que deberán cubrir los egresados es que cuando salgan de la Universidad de la Policía local causarán alta en la corporación como suboficial, ya deberán estar capacitados en la generación de líneas de investigación, que contribuyan a la detención y desarticulación de grupos delictivos; así como para la toma de decisiones en acciones operativas.

De acuerdo con la convocatoria, ya tendrá conocimientos, habilidades y capacidad técnica para analizar la información y la elaboración de productos de inteligencia, a fin de identificar a integrantes del crimen organizado y la forma de operar que permita la desarticular de grupos delictivos.

En este sentido, el requisito de escolaridad es de licenciados o Técnico Superior Universitario en Informática, Ingeniería en Sistemas, Derecho, Criminalística, Diseño Gráfico, Criminología, Contaduría y Administración de Empresas.

Por lo que toca a los policías, se plantea que el nivel de escolar de los aspirantes es bachillerato o preparatoria; tener entre 18 y 35 años de edad; y una vez que concluya su curso en dicha institución universitaria será dado de alta como policía en la SSC, pero antes deberá llevar a cabo dos meses de prácticas en campo (bajo tutela de personal veterano).

Los requisitos para ambos cargos son los usuales para aspirar a ese cargo, por ejemplo, en el puesto de investigador se pide que el aspirante tenga de 22 a 30 años.

Finalmente, en ambos casos ser de buena conducta notoria, no haber sido sentenciado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; no hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; y no padecer alcoholismo.