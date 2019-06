Buscan universidades privadas senderos seguros y estar conectadas al C5

Rectores de universidades privadas pidieron al Gobierno de la Ciudad de México replicar los senderos seguros, como los de la UNAM e IPN, y que sus cámaras de seguridad estén conectados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

En una reunión privada con la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, además pidieron prontitud en la investigación para dar con los delincuentes que acabaron con la vida de los dos jóvenes universitarios Norberto Ronquillo y Hugo Leonardo Avendaño.

CDMX Fortalecen acciones de Sendero Seguro en planteles del IPN y UNAM

“Lo que queremos es tener a nuestros jóvenes seguros y no vamos a quitar el dedo del renglón, tampoco se trata de lavar la cara del gobierno ni de venir a dar un espaldarazo, al contrario” expresó, Armando Martínez Gómez, rector de la Universidad del Pedregal, esto al salir de la reunión.

“En esta cuarta transformación al menos en el gobierno de la Ciudad de México existió la sensibilidad para acercarse al sector privado, no somos enemigo del gobierno”, manifestó.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México también se comprometió a brindar más rondines de policías a los alrededores de las universidades con el objetivo que haya presencia inmediata por hechos delincuenciales, informó Martínez Gómez.

“Venimos solicitando prontitud en el tema de la denuncia, se va a poner a trabajar para que haya denuncias prontas y necesitamos protocolos de emergencia. Vamos a estar trabajando mañana (miércoles) me voy a reunir con el gabinete de seguridad de la jefa de gobierno para atender temas puntuales de la universidad (Pedregal)”, dijo.

Dio a conocer que le comentaron a la mandataria capitalina que sí han visto una estrategia de seguridad, pero no es suficiente.

“Le venimos a decir a la jefa de gobierno en qué le podemos apoyar porque el tema de la seguridad nos importa a todos y es un tema que vamos a estar trabajando puntualmente, nos unió la tragedia y nos une Norberto, no queremos más Norberto en la Ciudad de México y que no se vuelva a repetir una no atención”, reiteró.

CDMX Sheinbaum y rector de Universidad del Pedregal colaborarán en temas de seguridad

En la reunión participaron diversas universidades que representan el 40% de la matrícula privada y con cada una habrá mesas específicas de trabajo, pero para esto se firmará un convenio de trabajo.

Los centros educativos que asistieron son: Cipriano Sánchez García, rector Universidad Anáhuac; Emilio José Baños Ardavín, rector Universidad Popular Autónoma de la Universidad de Puebla; Bernardo Ardavín Migoni , rector Universidad Intercontinental; Ricardo Antonio Silva Díaz, rector Escuela Libre de Derecho; Alexandro Aldape Barrios.

El rector de la Universidad Marista; Julio Gómez Fernández, Vicerector Universidad Westhill; Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella, rector Universidad del Valle de México; Leopoldo Reyes Equiguas, rector Universidad Latina; Jesús Cuandón Vieyra, rector Universidad de Negocios ISEC.

Además, Rodrigo Guerra Botello, Secretario General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior; Mauricio García Ballina, representante del Tecnológico de Monterrey Ciudad de México; Raúl López Aranzabal, representante de la Universidad Iberoamericana, así como el Consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero Ciprés.