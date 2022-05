Urgen declarar alerta de género nacional por feminicidios

Representantes de colectivos feministas y de agrupaciones políticas realizaron una manifestación frente a la Catedral Metropolitana con camino a Palacio Nacional, para exigir la activación de la Alerta de Género Nacional, ante el creciente número de feminicidios y de violencia contra la mujer.

Vestidas de negro y con una corona de flores en señal de luto, reclamaron la inacción del Estado para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. Entre las manifestantes hay integrantes de las organizaciones Todas MX y Las Constituyentes, así como del Partido de la Revolución Democrática y Morena.

Las mujeres se pronunciaron contra la militarización del país, el tren maya y la refinería de Dos Bocas, pues, afirmaron, los recursos que usaron para estos proyectos debieron destinarse a la creación de refugios para mujeres violentadas y para estancias infantiles.

Asimismo, urgieron que en la administración pública se cumpla la "tres de tres", consistente en no deudores, no acosadores y no agresores.

Las manifestantes pronunciaron la "Plegaria Violeta", con la que modificaron rezos católicos por peticiones en torno a castigar a los agresores, fortalecer los organismos que defienden a la mujer y a combatir la impunidad.