Usarán agua de cisternas de la Benito Juárez para regar Chapultepec

El agua contaminada de cisternas de la Alcaldía Benito Juárez será trasladada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chapultepec y se reutilizará como agua de riego.

El ingeniero del Sistema de Aguas de de la Ciudad de México, Julián Zarco Herrera explicó que el agua de todas las cisternas que se va trasladar a la planta de tratamiento se va ocupar en el lago y uso de riego en todas las áreas verdes del Bosque de Chapultepec.

Resaltó que las cuadrillas de limpieza están conformadas por ocho o diez personas que vacían, lavan y desinfectan las cisternas para después llenarlas de agua limpia.

CDMX Pemex confirma aceite en agua de Benito Juárez, pero omite origen

“Primero retiramos el agua que está en la cisterna, con un equipo de bombeo la llevamos a una pipa, y esa pipa la traslada a la plata de tratamiento de Chapultepec donde va ser tratada”, resaltó.

También puedes leer: Alcaldes exigen activar Plan DN-III por agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez

Zarco Herrera resaltó que la cuadrilla limpia las paredes, las talla y aplica un cloro especial para desinfectar los muros. Se deja alrededor de 10 y 15 minutos para después llenar la cisterna con agua de las pipas limpia.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Explicó que el hipoclorito que se utiliza para la desinfección de las cisternas tiene una carga de concentración de 27 partes por millón a diferencia del cloro para limpieza del hogar que tiene una carga de siete partes por millón.

Por lo que este cloro es demasiado fuerte, se diluye en las paredes se deja que trabaje y se utiliza para la desinfección del agua.

Maricruz Espino Pelaez, vecina de la colonia Nápoles, quien solicitó la limpieza de su cisterna de 20 mil litros que desde hace dos semana presentó olor a hidrocarburo, dijo sentirse segura con la limpieza que la cuadrilla aplicó.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

“El día de ayer fui a la carpa San Lorenzo a pedir el servicio e inmediatamente ayer iban a venir pero yo no contesté el teléfono porque no reconocí los números, pero ya hoy vinieron, no fue tardado”, explicó.

El Sol de México constató que la limpieza de la cisterna se realizó en un tiempo de al rededor de dos horas.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

A pesar en el Parque San Lorenzo se instaló el Puesto de Mando, donde se ofrecen la limpieza de las cisternas de manera gratuita, vecinos de las colonias afectadas se niegan a limpiar lo tinacos y cisternas hasta conocer el agente o componente que contaminó el agua para saber de con qué líquidos o químicos lo van a limpiar.

“Todos estamos de acuerdo en que no es conveniente limitar nuestros tinacos o cisternas porque no sabemos qué componente se tiene que retirar. Sabemos que en algunos edificios que han tenido que supervisar personal de protección civil ha dado la indicación de que sea con cloro”, explicó Azul Posado, de la colonia del Valle.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Resaltó que por ello los vecinos consideran que es necesario esperar hasta saber qué componente es y con qué se debe limpiar.

“Hasta que sepamos el agente y nos digan la verdad, con base en al agente vamos a podemos pasar a la siguiente fase que es limpiar y después solicitar agua potable”, aseguró.