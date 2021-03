Vacuna Covid-19: Adultos mayores no bajan la guardia

Bajo la consigna de seguirse cuidado, este miércoles adultos mayores de 60 años de las alcaldías Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac recibieron la segunda dosis para quedar inmunizados contra el Covid-19, mientras que en Venustiano Carranza inició la aplicación de la vacuna.

Al gobierno de la Ciudad de México le ha resultado fructífero realizar simulacros en los centros de vacunación previos a los días estipulados. En las antiguas instalaciones de la Primera Región Militar, a un lado de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de México, en Venustiano Carranza, fluyó el trabajo de decenas de personas que atendían y revisaban papeles mientras las personas mayores se formaban para pasar.

Una vez adentro los ingresaron para tomarles datos y vacunarlos para después tenerlos en observación durante media hora ante cualquier reacción ante la vacuna.

Es el caso en Iztacalco. Eran cerca de las 8:20 horas de este miércoles y las personas que se habían formado ingresaron a los patios del Palacio de los Deportes para que los anotaran. En esta segunda dosis hubo quienes volvieron a registrarse para que les dieran una cita con la hora a la que podrían llegar sin hacer fila y otros que no lo hicieron, pero se presentaron con sus papeles a la segunda dosis e ingresaron sin mayor problema.

De nueva cuenta el Palacio de los Deportes, foro utilizado para grandes conciertos de música de los grupos y cantantes de moda, abre sus puertas en los tiempos del Covid-19 a los adultos mayores que asistieron a recibir el refuerzo de su dosis.

Y como a los chilangos, así como al resto de los mexicanos, nos gusta la música, no podía faltar que un grupo de jóvenes amenizara un rato al rito de cumbia. Jóvenes ataviados en pants verde, del mismo tono que utiliza su logo el gobierno de Claudia Sheinbaum, colocaron una bocina a un lado de la puerta 3 para bailar una coreografía previamente ensayada.

Antes de las 9:30 horas comenzaron a salir los primeros capitalinos que quedarán protegidos contra el coronavirus, enfermedad de la que se han contagiado 585 mil 348 personas y han fallecido 37 mil 694.

Foto Omar Flores | El Sol de México

Miguel Ángel Balderas Flores, vecino de la colonia San Miguel Iztacalco, dijo a este diario que seguirá con las medidas de protección, que no piensa bajar la guardia, “hasta que esto esté más o menos en amarillo voy a salir (…) no quedan de más la precaución y los cuidados”.

El señor Cristóbal Bañuelos Guarneros, de 71 años, no se quedó en casa, es taxista y ha tenido que pasar la contingencia trabajando en las calles de esta ciudad, dice que extrema cuidados para no contagiarse, pues pasa entre ocho y 10 horas diarias en su auto, para él la clave es la limpieza que tiene con el vehículo y la individual.

María Salud Aguilar Cruz, de la colonia El Peñón de los Baños, de 74 años, recibió su primera dosis en las antiguas instalaciones de la Primera Región Militar, iba acompañada de su esposo Rigoberto, y al preguntarles si tenían planes para salir de paseo ahora que estuvieran inmunizados su marido contestó con preocupación:

“Tengo un año que no trabajo. Durante 20 años trabajé como lustrador de calzado en la Terminal 1 del aeropuerto. Con la pandemia ya no pude seguir trabajando, le rentaba a 604 pesos diarios un espacio a una señora a la que le pagué durante 20 años. Ella tuvo un acuerdo con las autoridades del aeropuerto y quitó los locales que nos rentaba. Ni siquiera pude recuperar mis pertenencias. Imagínese 20 años trabajando y me quedé sin nada, vivimos de lo que nos da (el presidente Andrés Manuel) López Obrador y lo que nos dan nuestros dos hijos, a ver cómo nos va”.