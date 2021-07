¿Qué hago si tengo más de 39 años y no me he aplicado la primera dosis de la vacuna anticovid?

A partir del 20 de julio, aquellos ciudadanos que no han recibido la primera dosis podrán protegerse contra el coronavirus

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

En medio de la tercera ola de la pandemia, aún hay personas mayores de 39 años que por algún motivo no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Este sábado, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del 20 de julio, aquellos ciudadanos que deseen hacerlo, podrán acudir a cualquier centro de vacunación de la capital del país, siempre y cuando se respete la fecha que corresponde conforme el apellido. ➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo Esta opción se cruza con la aplicación de la vacuna a las personas de 30 a 39 años, quienes sí deben seguir las fechas y las sedes específicas. El propósito es que toda la población de la Ciudad de México ya esté protegida ante las diversas amenazas de las nuevas variantes del Covid-19, que es responsable de un 65 por ciento de los contagios registrados. Estos son los centros de vacunación en donde se estará aplicando la vacuna los próximos días: Tláhuac: Unidad Habitacional Militar El Vergel Miguel Hidalgo: Campo Marte Azcapotzalco: Arena Ciudad de México Alcaldía Benito Juárez: Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI El calendario de vacunación para las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Benito Juárez es el siguiente: ABC: martes 20 de julio

D, E, F, G: miércoles 21 de julio

H, I, J, K, L, M: jueves 22 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R: viernes 23 de julio

S, T, U , V, W, X, Y, Z y rezagados: sábado 24 En Tlalpan será la de AztraZeneca Para las alcaldías Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se tiene programado la vacuna Sputnik V y será del viernes 23 al martes 27 de julio. ABC: viernes 23 de julio

D, E, F, G: sábado 24 de julio

H, I, J, K, L, M: domingo 25 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R: lunes 26 de julio

S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados: martes 27 || Con información de Claudia Mendoza ||

En medio de la tercera ola de la pandemia, aún hay personas mayores de 39 años que por algún motivo no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Este sábado, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del 20 de julio, aquellos ciudadanos que deseen hacerlo, podrán acudir a cualquier centro de vacunación de la capital del país, siempre y cuando se respete la fecha que corresponde conforme el apellido. ➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo Esta opción se cruza con la aplicación de la vacuna a las personas de 30 a 39 años, quienes sí deben seguir las fechas y las sedes específicas. El propósito es que toda la población de la Ciudad de México ya esté protegida ante las diversas amenazas de las nuevas variantes del Covid-19, que es responsable de un 65 por ciento de los contagios registrados. Estos son los centros de vacunación en donde se estará aplicando la vacuna los próximos días: Tláhuac: Unidad Habitacional Militar El Vergel Miguel Hidalgo: Campo Marte Azcapotzalco: Arena Ciudad de México Alcaldía Benito Juárez: Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI El calendario de vacunación para las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Benito Juárez es el siguiente: ABC: martes 20 de julio

D, E, F, G: miércoles 21 de julio

H, I, J, K, L, M: jueves 22 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R: viernes 23 de julio

S, T, U , V, W, X, Y, Z y rezagados: sábado 24 En Tlalpan será la de AztraZeneca Para las alcaldías Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se tiene programado la vacuna Sputnik V y será del viernes 23 al martes 27 de julio. ABC: viernes 23 de julio

D, E, F, G: sábado 24 de julio

H, I, J, K, L, M: domingo 25 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R: lunes 26 de julio

S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados: martes 27 || Con información de Claudia Mendoza ||