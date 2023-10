Vacunarán a capitalinos contra el Covid-19 y la influenza al mismo tiempo

Aunque la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México ha seguido aplicando vacunas contra Covid-19, a partir del 16 de octubre arranca la Campaña Nacional Simultánea contra Covid-19 e influenza.

La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, informó que en el caso de ambos padecimientos se le dará prioridad a los más vulnerables como menores de cinco años de edad, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios graves.

“Cómo ya sabemos el virus, en particular del Covid-19 llegó para quedarse, ya sabemos cómo cuidarnos, no hemos dejado de vacunar, de hecho hemos seguido todo este año vacunando refuerzos o iniciando esquemas en mayores de 18 años que no hayan sido vacunados que son pocos, iniciando estos esquemas o poniendo refuerzos y ya llevamos más de 390 mil dosis de vacuna Abdala aplicadas y seguimos también haciendo pruebas. Hay una demanda muy reducida para la toma de nuestras, pero de todas maneras las seguimos haciendo, saben que todos nuestros servicios son gratuitos”





La funcionaria mencionó que siguen haciendo el monitoreo y la identificación de casos graves y por ahora no hay ningún paciente hospitalizado.

“Para nosotros tenemos asignadas poco más de 800 mil dosis en el caso de la Secretaría de Salud pero en conjunto estamos hablando de más de dos millones de dosis para aplicar en todo el sector salud”, dijo en conferencia de prensa.