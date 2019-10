Van contra otros dos exfuncionarios de Mancera por corrupción

Acusados de presunto desvío de recursos, se giraron órdenes de aprehensión contra dos exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera, confirmó la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Ellos son el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Jesús Gutiérrez, y el ex comisionado para la reconstrucción y ex secretario de Obras, Edgar Tungüí.

"En ambos casos está todo documentado y el delito que se les imputa es uso indebido de recursos públicos", dijo la mandataria en una breve entrevista con la prensa.

El pasado 13 de octubre, Hedilberto “N”, exfuncionario de la Secretaría de Finanzas durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, fue detenido en la Alcaldía Gustavo A. Madero por el presunto desvío de más de tres millones de pesos.

Hasta ahora son 12 los exfuncionarios de la administración pasada que se encuentran en prisión por el uso indebido de recursos por un monto de aproximadamente 150 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, dio a conocer que las investigaciones sobre prácticas de corrupción siguen en curso tanto en la Contraloría capitalina como en la Procuraduría local. El monto presuntamente desviado podría ascender a cerca de 150 millones de pesos.

MANCERA DISPUESTO A DECLARAR

El entonces jefe de gobierno y ahora senador, Miguel Ángel Mancera, dijo estar dispuesto a acudir ante la autoridad luego de la detención del ex subsecretario de finanzas.

"Lo que ahora se tiene es simple y sencillamente un ejercicio más en donde lo que espero es que prevalezca la garantía de defensa, el debido proceso y con eso reitero, yo creo que estamos en un plano de equilibrio. Yo estoy tranquilo y obviamente, lo que se tenga que aclarar, que se aclare", dijo.

¿No hay ningún temor que esto sea algún asunto con un fin político?, se le preguntó.

"Desearía yo que no lo fuera, esperamos que no lo sea, a veces las formas de la difusión marcan alguna tendencia pero yo simplemente he reiterado, nosotros estamos pendientes, estamos atentos a cualquier posible llamado", respondió el actual senador.

Mancera refrendó que está dispuesto a comparecer y explicó que el subsecretario detenido entró en la última fase de su gobierno.

"Prácticamente cuando yo voy de salida, sin embargo no eludimos que todo forma parte de un ejercicio de gobierno", recalcó.