Van contra turismo sexual en la CDMX

En la reactivación económica en el sector turístico de la Ciudad de México se tienen muy claros tres objetivos: impedir el turismo sexual, reducir los feminicidios que ocurren en los hoteles capitalinos y frenar los ataques a niñas y niños utilizados para pornografía infantil.

Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, explicó que la capital es blanco de redes internacionales de trata y de pornografía infantil y que muchos extranjeros, sobre todo originarios de Estados Unidos, viajan a México para acceder a este turismo negro que es combatido por las autoridades.

CDMX Crece el interés por la marca CDMX

“Hay una área del turismo que no se habla que es el turismo sexual infantil y que es una realidad en nuestro país y al final también he podido generar dinámicas y trabajo con los hoteleros, con la industria privada, de prevención”, señaló.

En entrevista con La Prensa, Félix comentó que está consciente de que en el tema de turismo la mayor parte de la narrativa tiene que ver con todas las cosas nobles que da este sector.

“Pero también hay una parte, un capítulo oscuro del turismo sexual sobre todo en destinos de sol y playa, sobre todo en las zonas donde llegan cruceros y el principal consumidor de menores de edad y de drogas es el turista extranjero, sobre todo el americano.

“¿Qué estamos haciendo? Es una rama de la política sumamente noble, apasionante, no conflictiva; el empresario quiere trabajar, la Sectur tiene una dinámica de vocación de servicio, con todo lo que tiene que ver con la política pública aplicada a la gente y encuentro la voluntad empresarial de hacer las cosas y así iniciamos en 2019 una campaña con los hoteleros que se llama “No estás sola” para combatir a la trata.

“Muchos de los feminicidios se dan dentro de los hoteles (…) ahorita lo estoy volviendo a retomar con más fuerza para darlo a conocer. Porque es lo que digo, si haces programas y no les das difusión, pues nadie sabe que existen, y cuando es un programa de prevención pues tienes que informar; porque cualquier mujer sabe que va a llegar a un hotel, no sé si les ha pasado que van a baños, en algún lugar, que no sea México, y hay letreros en los baños, muchas veces en los aeropuertos o en algún restaurante que dice -si estás siendo víctima de trata, este es un número, llama, o acércate a la recepcionista- lo importante es tener gente capacitada en la rama turística para prevenir delitos es importante y es un compromiso social que debemos tener todos”, explica.

CDMX CDMX ya tiene un plan de reactivación económica: turismo y construcción

“Sabemos que en la CDMX el feminicidio se da en hoteles o moteles y por eso se necesitan instrumentos que prevengan, lo que estamos regenerando es una línea de trabajo que se detuvo por la pandemia, es importante que todo el gobierno capitalino tenga el compromiso social con las mujeres y hacer un enlace entre lo que pasa en el destino y la prevención.

“No es solo buscar lo bonito (del turismo) también es buscar el fondo, por eso la policía turística, la atención a los ciudadanos, los chats donde avisas ‘oye pasó esto en un hotel ¿Qué hago?’ y vincular, muchas veces entre empresarios no se encontraban, y tu dices oye Coparmex vamos a capacitar a los touroperadores o SSC da capacitación en un hotel. Entonces todo eso lo estoy retomando y lo estoy imprimiendo en el tema de prevención, siempre buscando hacer cosas que te apasionen”, asegura.

TRABAJAR CON TODOS

Paola Félix explica que tras la nueva conformación política de la ciudad la instrucción que se tiende desde la jefatura de Gobierno es la de trabajar con todos los alcaldes igual, sin tomar en cuenta su origen partidista.

Hay un tema importante a tratar y es el de vivir nuestra ciudad, conocerla, el turismo local es importante y la reactivación debe pasar por ahí, hay que seguirnos cuidando con el cubrebocas y vivir en esta nueva normalidad sin descuidar la salud.

“Tenemos derecho a vivir la ciudad, hay muchos espacios que hemos recuperado y falta que la gente los conozca”, señaló, por eso se tiene la página de la ciudad y las redes sociales que se usan para llegar a las nuevas generaciones.

La idea es poder disfrutar los grandes eventos sin tener que gastar siete mil pesos, comentó, que se pueda ver el desfile o la exhibición de Fórmula 1 de Red Bull, museo y actividades, por eso se busca tener una aplicación de la Ciudad de México para ser punta de lanza en digitalización y tener a la mano todas las actividades disponibles, dijo Félix.