Van por constructoras que adeudan trabajos de mitigación en la CDMX

Constructoras deben al menos 800 millones de pesos en obras de mitigación que no han hecho en la capital y las cuales estaban obligadas realizar, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al señalar que su administración cobrará estos adeudos para llevar a cabo obras que mejoren el abasto de agua.

La funcionaria encabezó la instalación del Gabinete de Agua y Saneamiento en Azcapotzalco, donde Margarita Saldaña, titular de esa jurisdicción, dio a conocer que desarrolladores inmobiliarios tienen pendientes 40 obras de mitigación, algunas de éstas con una antigüedad de 10 años, y la mayoría está relacionada con el tema hidráulico.

Sheinbaum dijo que tras los cambios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) se hizo una primera revisión del cobro del servicio y de los trabajos pendientes en cada alcaldía.

“Se revisará en cada caso si se cumplió con la obra de mitigación, si no se cumplió hacer lo necesario en todo caso, los recargos y cobros correspondientes a cada desarrollador, porque lo que no puede ser es que no se realicen las obras de mitigación que tienen que ver con el agua y también eso está en una mesa de trabajo con Seduvi, para hacer la revisión de lo que quedó por cumplirse”, advirtió Sheinbaum Pardo.

Afirmó que eso servirá, porque el recurso se invertirá en la mejora del abastecimiento a la ciudadanía, que es la que denuncia que los desarrolladores no hicieron los trabajos prometidos, y si no las pueden hacer directamente, que se haga el pago correspondiente para que Sacmex o la alcaldía a la que correspondan los puedan efectuar.

Durante la mesa, la alcaldesa informó que la escasez de agua en Azcapotzalco es un problema que se ha agudizado, pero las bases de colaboración quedaron sentadas y los primeros acuerdos fueron el arreglo de las redes primarias y secundarías de agua potable y drenaje, y un programa de sectorización de la distribución.

En la reunión fueron identificadas como focos rojos de desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y Prohogar.

La jefa de Gobierno dio a conocer que entre 2019 y 2021 se invirtieron 400 millones de pesos en agua y drenaje en Azcapotzalco y que este año la asignación ascenderá a 133 millones de pesos. "Nuestro compromiso (...) es destinar los recursos suficientes para que se mejore el abastecimiento de agua potable", dijo.

Agregó que uno de los acuerdos fue que la alcaldía y Sacmex revisen el cumplimiento de las obras de mitigación a cargo de los desarrolladores; otro es la revisión de las redes de distribución de agua.